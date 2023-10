Prijeli se boste za glavo! Kamere posnele strašne posnetke s slovenskih cest (VIDEO)

»Saj ni res, pa je. Ne vemo, kaj so počeli ti vozniki, vendar očitno niso bili osredotočeni na vožnjo. Ko smo za volanom, vedno ohranimo oči na cesti in roke na volanu ter se v celoti posvetimo vožnji,« je komentar Darsa na posnetek, ki so ga delili na družbenem omrežju X. Njihove nadzorne kamere so na avtocestah posnele prizore prometnih nesreč, ob katerih marsikomu zastane dih.

V spodnjem videoposnetku si oglejte, kako le sekunda nepazljive vožnje lahko pripelje do nezaželenega trka.