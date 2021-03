Prihodnost je v rokah mladih upov

Zavarovalnica Triglav in zavod za družbenoodgovorne aktivnosti Vse bo v redu bosta letos podprla 13 mladih talentov, ki jih je komisija izbrala na podlagi objavljenega razpisa. Vsakoletni razpis je namenjen spodbujanju mladih, nadarjenih posameznikov, ki poleg talenta izkazujejo veliko ambicij in stremijo k vrhunskim uspehom. Biatlonec Lovro Planko FOTO: Zavarovalnica Triglav Sedemčlanska strokovna komisija je izbrala 12 mladih nadarjenih posameznikov s področja športa, parašporta in umetnosti, eden pa je bil izbran na podlagi spletnega glasovanja javnosti. Letošnji prejemniki finančnih sredst...