Prihaja sneg do nižin, Arso izdal opozorilo

V gorah plazovi, ob morju razlivanje

Burna nedelja

V nedeljo so predvsem zahodni del države zajele obilne padavine, ki so povzročile veliko dela gasilcem, delavcem cestnih in komunalnih služb na območju občin Izola, Koper, Piran, Jesenice, Kranj, Kranjska gora, Radovljica, Železniki, Cerkno, Idrija, Hrpelje - Kozina, Ilirska Bistrica, Pivka in Postojna.



Regijski centri za obveščanje so zabeležili 69 dogodkov, aktivirane so bile 22 prostovoljnih gasilskih enot in dve poklicni. Gasilci so imeli največ dela z nameščanjem protipoplavnih vreč, s prečrpavanjem meteorne vode iz stanovanjskih in gospodarskih objektov, hotelov, domov za ostarele ter ostalih objektov.



Prav tako je meteorna voda tudi zalivala vozišča in ulici v Izoli.



V zaselku Šmagur v občini Ilirska Bistrica je voda prestopila breg potoka in poplavila makadamsko cesto ter jo odnesla v dolžini nekaj deset metrov.



V naselju Strunjan v občini Izola se je zaradi razmočenega terena sprožilo tudi šest zemeljskih plazov.

Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno in ponekod megleno. Nekaj sonca bo občasno predvsem v vzhodnih krajih in ob morju. Nastajale bodo krajevne plohe, dopoldne v zahodni polovici Slovenije, popoldne in zvečer tudi drugod. Ob morju bodo posamezne nevihte. Ponekod bo pihal veter južnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 3 do 10, na Primorskem do 12 stopinj Celzija, napoveduje agencija za okolje (Arso).Urad za meteorološko prognozo Arsa je izdal opozorilo, saj je v visokogorju Julijskih Alp velika nevarnost snežnih plazov. Za torek je za severozahod države prižgan oranžni, drugi najvišji alarm.Danes bodo pretoki rek v večjem delu Slovenije še veliki in se bodo ustalili tudi tam, kjer so se v jutranjih urah še počasi povečevali. Ljubljanica s kraškimi pritoki se bo še razlivala na območjih pogostih poplav. V Pomurju bodo pretoki rek srednji. Jutri bodo reke sprva upadale, nato pa se bodo pretoki rek na zahodu države začeli ponovno povečevati. Ljubljanica in Pivka se bosta še razlivali na običajnih območjih. V sredo bodo reke povsod po Sloveniji narasle. Gladina morja bo danes okoli poldneva ter jutri med 14. in 16. uro povišana. Ob tem se lahko morje razliva na najbolj izpostavljenih delih obale.V torek bo oblačno. Dopoldne bo na zahodu spet začelo deževati, dež se bo čez dan širil proti vzhodu. Meja sneženja bo na nadmorski višini okoli 600 metrov. Na Primorskem bo zapihala šibka burja, ob morju jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od –2 do 2, na Primorskem do 7, najvišje dnevne od 1 do 5, na Primorskem od 8 do 13 stopinj Celzija.V sredo bo oblačno s padavinami, meja sneženja se bo ponekod spustila do nižin. Na Primorskem bo pihala večinoma šibka burja. V četrtek bo suho. V petek in soboto bo prevladovalo oblačno, ponekod megleno ter po večini suho vreme. Tudi od nedelje do srede bo verjetnost za padavine majhna. Največ sončnega vremena bo na Primorskem in v višjih legah. Po nižinah pa bo vsaj zjutraj in dopoldne megla ali nizka oblačnost. Krepila se bo temperaturna inverzija.