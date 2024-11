Previdno! Zaradi del zastoj na primorski avtocesti v smeri Kopra

Pred delovno zaporo na primorski avtocesti nastajajo zastoji, in sicer med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru, kjer bo do nedelje do 22. ure zaprt vozni pas. Potovalni čas se tam trenutno podaljša za okoli 40 minut. Drugje po Sloveniji promet glede na podatke prometnoinformacijskega centra poteka tekoče.

V smeri proti Kopru še ena zapora zaradi vzdrževalnih del

Na primorski avtocesti v smeri Kopra je prisotna še ena zapora, in sicer bodo od danes od 14. ure do ponedeljka do 5. ure potekala vzdrževalna dela na betonski konstrukciji v predoru Dekani. Zaradi tega bo v celoti zaprt odsek med Črnim Kalom in Srminom. Zaprta bosta tudi priključka Črni Kal in Luka Koper ter razcep Srmin. Promet bo preusmerjen na vzporedno državno cesto.

Danes med 8. in 17. uro je zaprta tudi glavna cesta Litija-Zagorje pri Šklendrovcu, do nedelje do 7. ure pa bo zaprta cesta Celje-Krško med Radečami in Boštanjem pri Vrhovem.

Na več odsekih primorske avtoceste poteka oz. bo v naslednjih dneh po medtem po opozorilih Darsa potekala tudi postavitev kažipotne signalizacije.

Od nedelje od 12. ure do predvidoma konca meseca bo med Uncem in Logatcem proti Ljubljani promet v dolžini približno 600 metrov zato potekal po dveh zoženih pasovih. Od prihajajoče srede od 10. ure do predvidoma konca meseca bo med Logatcem in Uncem proti Kopru v dolžini približno 300 metrov delno zaprt desni prometni pas. V enakem obdobju bo med Uncem in Postojno proti Kopru v dolžini približno 300 metrov delno zaprt počasni pas. Od nedelje od 12. ure do predvidoma 20. novembra pa bo med Uncem in Postojno proti Kopru promet v dolžini približno 1,5 kilometra potekal po dveh zoženih pasovih.