Preverili smo: turistični paket ali storitev

Smo sredi prvomajskih počitnic, ko se Slovenci zelo radi odpravimo kam na oddih. In čeprav se potovanj neizmerno veselimo, se nam lahko zgodi kakšna nevšečnost, da recimo s ponudbo nismo zadovoljni ali pa se čutimo zapeljane, izigrane.

Načinov, kako rezervirati dopust oziroma potovanje, je v zadnjih letih vedno več. Nekateri potrošniki se pri tem najraje obrnejo na turistično agencijo, drugi pa za vse poskrbijo sami neposredno pri posameznih ponudnikih ali prek katere od številnih spletnih platform. Seveda ob tem prihaja tudi do sporov, zlasti na področju nastanitev, letalskih in drugih prevozov, najemov vozil, ogledov znamenitosti ...

Če potujete z agencijo, ste sklenili turistični paket. Fotografiji: Jure Eržen

Katere pravice imajo ob tem potrošniki in proti komu jih lahko uveljavljajo, je v veliki meri odvisno od tega, ali gre za pogodbo o turističnem paketu ali za pogodbo o posamezni turistični storitvi (npr. hotelska nastanitev), poudarjajo na Zvezi potrošnikov Slovenije.

Turistični paket zajema najmanj dve storitvi

Za pogodbo o turističnem paketu morajo biti izpolnjeni zakonski pogoji iz zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot) in mora iti za kombinacijo najmanj dveh različnih potovalnih storitev, kot so prevoz, nastanitev, najem vozila ali drugo turistično storitev, ki ni neposredno povezana z njimi.

Če gre za tako pogodbo, se uporabljajo določbe posebnega poglavja ZVPot, ki ureja pogodbe o paketnem potovanju. V njem so določene obveznosti organizatorja in prodajalca potovanja pred in po sklenitvi pogodbe ter pravice potrošnikov, kadar pred ali med izvedbo potovanja pride do težav.

Prav tako je pri takih pogodbah določeno obvezno jamstvo za primer likvidnostnih težav organizatorja potovanja. Potrošnik pritožbo naslovi na turistično agencijo, pri čemer je ta lahko v vlogi organizatorja ali pa le v vlogi prodajalca potovanja (organizator potovanja pa je druga turistična agencija, lahko tudi tuja). V slednjem primeru mora agencija pritožbo posredovati organizatorju.

Če pa potrošnik sklene pogodbo o posamezni turistični storitvi (npr. ločeno rezervira nastanitev ali kupi letalsko vozovnico), ki ni del paketa, se taka pogodba ne šteje za pogodbo o turističnem paketu. Posledično se ne uporabljajo posebne določbe ZVPot o paketnih potovanjih, temveč ostale določbe ZVPot, ki niso posebej vezane na turistične storitve.

Kako rešujemo spore Če spora ni bilo mogoče razrešiti s trgovcem, se lahko potrošniki obrnejo na tržni inšpektorat (če gre za spor s slovenskim ponudnikom) ali na Evropski potrošniški center (če gre za spor s ponudnikom iz druge države EU). Pri sporih z letalskimi prevozniki se lahko obrnejo tudi na Javno agencijo RS za civilno letalstvo.

Tako na primer potrošnik v primeru težav lahko uveljavlja pravice iz naslova nepravilno opravljene storitve ali se sklicuje na morebitne nepoštene pogodbe pogoje ponudnika.

Potrošnik svoje zahtevke naslovi na ponudnika storitve, ne glede na to, ali je pogodbo sklenil neposredno s ponudnikom ali prek turistične agencije oziroma spletne platforme. Slednja sta namreč najpogosteje le posrednika, čeprav v določenih primerih lahko pomagata pri reševanju spora.