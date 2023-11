Pretresljiv zapis o oskrbi v domu za starejše: Nižje ne gre!

V Sloveniji se zdravstvo sooča s številnimi težavami, ki se zadnja leta le še množijo in večajo. Slabša se tudi oskrba v domovih z ostarele, kjer primanjkuje usposobljenega kadra, spreminili pa so se tudi normativi. Na slednje je s pretresljivim zapisom opozorila tudi novinarka RTV Eugenija Carl. Opisala je razmere v centru za ostarele občane v Izoli, v katerih se je znašla njena mama.

Novinarkina mama se bori z virozo, bakterijsko okužbo in kovidom istočasno, zaradi česar ne more jesti in piti. V Centru za ostarele v Izoli pa imajo med vikendom ostareli na voljo le eno srednjo medicinsko sestro za tri nadstropja. Tem so pred časom odvzeli »pooblastila za uvajanje infuzije in druga opravila, za katera so bile 50 let usposobljene. Diplomiranim sestram se delavnik konca ob 15., med konci tedna so odsotne.« Tako razmere opiše Carlova in še, da domska zdravnica po normativih na voljo štiri ure, »čeprav bi število varovancev zahtevalo zdravnikovo oskrbo za poln urnik. Naredi, kar lahko.«

»Kadar je potrebna zdravniška pomoč, in to je skoraj vsak dan, se sestre nemočno prerekajo z dežurno 112, ki praviloma noče priti. Nižje ne gre, ko zdravnik vpraša domsko sestro, koliko je varovanec star. Ker v CSOjih so praviloma vrtčevski otroci, mar ne!? Normativna aroganca belih bogov!« Tako nevzdržno in ponižujoče stanje poimenuje Carl in doda opis krute realnosti, s katero bo tudi danes soočena njena bolna mama: »Tudi danes jih ne bo. Moja mama pač ne bo dobila intravenozne infuzije. Ker imajo veliko dela, je rekla dežurna zdravnica v ZD Koper. Morda enkrat zvečer. Morda.«

Če imate tudi vi zgodbo, o kateri bi morali poročati, izpolnite spodnji obrazec: