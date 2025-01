Presenečeni boste, ko boste videli, kaj se prodaja na javni dražbi in za koliko! (FOTO)

Finančna uprava Republike Slovenije (Furs) redno organizira javne dražbe, kjer lahko državljani po menda ugodnejši izklicni ceni kupujejo vse od nepremičnin, zemljišč, vozil, izdelkov za dom, gostinsko opremo ... Med najnovejšimi izdelki, ki jih je Furs umestil za prodajo na svoji spletni strani so tudi posamezni kosi oblek znane modne blagovne znamke višje, za katere je izklicna cena precej zasoljena.

Javne dražbe se zdijo privlačna priložnost za posameznike in podjetja, ki iščejo ugodne nakupe, a vedno morda le ni tako. Tokrat smo zasledili, da Furs prodaja zmečkane obleke prestižne italijanske znamke Max Mara, za kos pa je treba odšteti najmanj 200 do 300 evrov. Ali bo cena na koncu še višja, bo odvisno od zanimanja oziroma licitacije.

Obleka se prodaja za 200 evrov. FOTO: Furs

Javne dražbe so odprte za vse zainteresirane posameznike in podjetja. O tem, ali pričakujejo, da bdoo prodali zmečkane obleke po izklicni ceni - verjetno bi podobne obleke iste blagovne znamke lahko s popusti v spletnih trgovinah kupili ceneje - na Furrsu odgovarjajo, »da ocene o uspešnosti dražbe v tem trenutku ne moremo dati, saj javna dražba ni bila izvedena«.

Obleka se prodaja za 300 evrov. FOTO: Furs

O zmečkanih oblačilih pa dodajajo, da so le ta predstavljena in fotografirana v takšnem stanju, kot so jih zasegli, lahko pa tisti, ki jih oblačila zanimajo, pridejo tudi na osebni ogled.

Kdo določi izklicno ceno?

»Kot dober gospodar moramo za zaseženo blago iztržiti čim višjo ceno. Prihodki javnih dražb se namreč stekajo v proračun Republike Slovenije. Vsekakor pa so izklicne cene omenjenih oblačil na javni dražbi nižje od tržnih vrednosti,« zagotavljajo.

Obleka se prodaja ta 200 evrov. FOTO: Furs

V primeru, da jim oblek ne bo uspelo prodati na prvi javni dražbi, bodo izdelke ponudili na drugi javni dražbi, kjer bodo izklicne cene znižali. Če se blago ne bo prodalo niti na drugi javni dražbi, lahko Furs skliče javno zbiranje ponudb. In če tudi to ne bo uspešno, lahko Furs išče individualne ponudnike za nakup blaga.

Koliko se lahko cena največ zniža od prvotne, nam ni uspelo izvedeti.