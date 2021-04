Preizkušanje raket jim ne da spati

Prebivalce Verda že nekaj časa pestijo preizkusi pirotehnike podjetja Hamex s Stare Vrhnike. Slednje je družinska firma za prodajo pirotehnike, ustanovljena še v prejšnji državi; po letu 2007 pa so jo začeli proizvajati tudi sami, preizkušajo jo nad kamnolomom na Verdu. »Kamnolom je idealna rešitev za testiranje ognjemetnih izdelkov,« pojasnjuje lastnik in direktor Hamexa Aleš Ham, a se marsikdo ne strinja z njim. Iniciativa in gozdarji so proti »Krajani Verda se zadnje čase spet soočamo s preizkusi pirotehnike podjetja Hamex, ki jih izvaja v času, ko se mrači,«...