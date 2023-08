Predstavitev dresa na golem ženskem telesu zmotil del slovenske javnosti (FOTO)

Verjetno bi predstavitev novih rokometnih dresov RK Krim Mercator šla povsem mimo laične javnosti, če se na družbenih omrežjih nekateri ne bi spotaknili ob fotografije, ki jih je rokometni klub objavil z dogodka na Ljubljanskem gradu pred tednom dni.

Na predstavitvi rokometnega dresa RK Krim Mercator za novo sezono so si organizatorji dogodka zamislili inovativnejši pristop in na golo mlado žensko telo narisali dres s t. i. tehniko body painting – poslikava telesa.

Nekateri so se z ogorčenjem odzvali na del programa, ko je slikarka risala nov dres po golem ženskem telesu. FOTO: Voranc Vogel, Delo

Ta poteza je v delu javnosti povzročila buren odziv – odgovornim očitajo »objektivizacijo ženskega telesa«, »izkoriščanje mlade ženske za lastno promocijo«, »degradacijo športnic« in podobno.

Na twitterju se je med drugim oglasil nekdanji državni sekretar na šolskem ministrstvu v času vlade Alenke Bratušek Aljuš Petrinač, ki je zapisal: »Ko že ravno toliko govorimo o objektivizaciji ženskega telesa. RK Krim je prejšnji teden predstavil dres za novo sezono. Tako da so ga narisali na golo telo (gole prsi, če hočete) modela. Inovativno? Provokativno? Bi morali uporabiti katero od igralk? Zakaj je šlo kar mimo?« se je odzval in objavil kolaž fotografij z dogodka.

Objavo so opazili tudi na portalu Spol.si, ki »se odziva na neenakosti spolov, pojave seksizma in reprodukcijo stereotipov«. Tudi sami so ogorčeni, da se je rokometni klub na velikem dogodku na Ljubljanskem gradu pred množico ljudi odločil za slikanje dresa po golem ženskem telesu.

»Ko se svet ženskega športa sooča z uporom proti seksizmom, bi res radi razumeli, kdo v RK Krim je dobil idejo, da bi nov ekipni dres tekmovalk predstavil s poslikavo golega torza in dojk, na pogled dekliškega modela? Zakaj? Ker so rokometašice najprej telesa, šele nato športnice?« so zapisali na twitterju.

Na RK Krim Mercator smo naslovili vprašanje, zakaj so se odločili za tovrstno provokativno promocijo, kako odgovarjajo kritikom in ne nazadnje, ali so tehniko poslikave golega telesa uporabili že v preteklosti za promocijo.

Predstavitev rokometašič Krim Mercator. FOTO: Voranc Vogel, Delo

Odgovor objavljamo v celoti: »Presenečeni smo, da je spremljevalni del našega pestrega programa zmotil nekatere, še posebno tiste, ki na samem dogodku niso bili prisotni. Namen dogodka je bila predstavitev ekipe, ki bo v novi sezoni zastopala klubske barve, in izpostavitev ciljev, ki jih bomo skupaj poskušali doseči. Predstavitev dresa je bila le del pestrega programa, body painting pa še manjši del tega. Če smo koga nenamerno prizadeli, se v imenu kluba opravičujemo! Za našo gledanost in promocijo bomo naredili vse na tekmovalnem parketu. Tako kot to počnemo že od ustanovitve kluba in tako kot že 29 let zapored to počnemo na najvišjem tekmovalnem nivoju – v EHF Ligi prvakinj. V našem klubu štejejo šport, ekipa, trdo delo vseh v klubu in okoli njega. Vse torej vabimo, da se o tem prepričajo že na naslednji domači tekmi v Ligi prvakinj, ki bo v dvorani Stožice v nedeljo, 17. septembra, ob 14.00,« so zapisali in javnost mimogrede povabili na prihajajočo tekmo.

Na facebooku so po novinarskem vprašanju za nekatere sporne fotografije z dogodka izbrisali, »saj je bil namen dogodka povsem drugačen in ne želimo sprožati dodatnih polemik«.