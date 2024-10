Predpriprave na martinovanje (FOTO)

Eden izmed praznikov, ki smo ga v zadnjih dvajsetih letih posvojili iz bližnje tujine, je prav gotovo Oktoberfest, ki še vedno velja za najbolj množično ljudsko rajanje po svetu. Priložnostna zabava in druženje ob vrčkih piva in dobri glasbi je še posebno priljubljeno na drugi strani Trojan.

Minuli konec tedna je bilo v dveh primestnih mariborskih občinah, Hoče-Slivnica in Ruše, še posebno pestro. V Hočah je potekalo že tradicionalno druženje v enem najlepših parkov v Pivoli, kamor so, podobno kot v Športnem parku Ruše, prišle predvsem družine na sobotno druženje. Za zanimivost – z manj alkohola ter več športanja in rekreacije.

Promotorji rolkanja: Marko Žumer - Fogy, Matej Štoger, Iztok Šumatić - Eyeceeou, predsednik RZS, ter Vid Blanco

Domen Kumer je zapel z Ano Grdadolnik, pevko skupine Karneval Band, ki je dobila zlati gumb v oddaji Slovenija ima talent 2021.

V Rušah je bilo ves dan pestro, saj je bil najprej na sporedu Skate Contest v organizaciji Rolkarske zveze Slovenije, na kateri sta predsednik zveze Iztok Šumatić ter Marko Žumer - Fogy, rolkarska legenda, podelila številna priznanja in nagrade ter predvsem najmlajše navdušila nad aktivnostjo, ki je v vse večjem vzponu, še posebno, odkar je postala olimpijska disciplina.

Županja Ruš Urška Repolusk s partnerjem Dejanom Rebernikom, podžupanom Janezom Osrajnikom ter njegovo ženo Mihaelo ter direktorico ŠPR Lucijo Smolnik

Mladi upi slovenske skejt scene

Sledila je veselica z Domnom Kumrom in Srčnimi muzikanti. Kmalu bo na vrata potrkalo martinovanje, ki velja za največji štajerski praznik in mu pravijo kar štajersko novo leto.