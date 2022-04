Prometna nesreča popolnoma zaprla avtocesto (FOTO)

Po podatkih prometnoinformacijskega centra za državne ceste je bila štajerska avtocesta zaradi prometne nesreče med priključkoma Slovenske Konjice in Dramlje proti Ljubljani zjutraj popolnoma zaprta. Okoli 8. ure so sporočili, da je ta ponovno odprta, ostaja pa zastoj, dolg približno štiri kilometre. Zastoj je nastal tudi na regionalni cesti.

Na zaprto avtocesto je opozoril Zavod reševalni pas, kjer pa so za zdaj pohvalili voznike, ki so se v zastoju razporedili levo in desno ter tako ustvarili reševalni pas.

Na mejnem prehodu Gruškovje vozniki tovornih vozil čakajo uro do dve pri vstopu v državo, na Obrežju pa eno uro in pol pri vstopu in do ene ure pri izstopu iz države.