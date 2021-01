Pozor: preverite, ali je bilo vaše spletno plačilo pravilno

Finančna uprava RS (Furs) davčne zavezance, ki so do konca leta 2020 svoje obveznosti poravnavali s spletnim plačilom iz eDavkov prek spletne banke Abanet, poziva, naj po 2. januarju pri plačevanju obveznosti ne uporabljajo računa in reference, določene pri predhodnih plačilih iz eDavkov. Takšna plačila se namreč štejejo kot napačna in jih uprava za javna plačila vrne na račun zavezanca.Hkrati sporočajo, da lahko zavezanci, ki želijo prispevke za socialno varnost plačati z enim plačilom, v svoji spletni banki oddajo prijavo na prejem e-računa. Furs za plačilo prispevkov za socialno varnost zavezancem, ki oddajo prijavo na prejem e-računa, izda e-račun, ki je po oddaji obračuna poslan v spletno banko zavezanca. Na podlagi izdanega e-računa lahko zavezanec vse prispevke za socialno varnost plača z enim plačilom.