Pozor! Otrok se lahko zaduši ali utopi (FOTO)

Poleg množice živilskih izdelkov je Zveza potrošnikov Slovenije objavila še seznam odpoklicev več igrač in cvrtnika. Slednji je bil odpoklican zaradi napake v zasnovi, ki lahko pomeni tveganje za električni udar. Gre za cvrtnik Korkmaz vertex A486 s črtno kodo 8691607004861. Proizvajalec je Korkmaz dis ticaret Ltd., Sirketi Emeh Mah. Ordu Cad No. 30, 34785 Istanbul, Türkiye, kupiti pa ga je bilo mogoče v trgovini Lonci in poklopci na Gosposvetski cesti v Ljubljani. Kot so pojasnili na Zvezi potrošnikov Slovenije, navodila za uporabo proizvoda ne vsebujejo navedbe, da naprava ni predvidena za upravljanje s pomočjo zunanjega časovnika ali ločenega sistema za daljinsko upravljanje. »Osnovna izolacija vodnikov pod posodo lahko pride v stik z ostrimi robovi konic vijakov. Vodniki morajo biti zaščiteni, da ne pridejo v stik z ostrimi robovi, ki bi lahko poškodovali njihovo izolacijo. Morebitna poškodba izolacije vodnikov na ostrih robovih bi lahko povzročila tveganje za električni udar,« še navajajo in potrošnike pozivajo, naj izdelek vrnejo in zahtevajo vračilo kupnine.

Pride lahko do električnega udara. FOTO: Zps

Ker lahko resno škodujejo otroku, pa so odpoklicali 64-delni izobraževalni set magnetov (številka artikla CLB-64, EAN 3830082283100) kitajskega proizvajalca Feng De Toys Factory, uvoznika in distributerj PJU d. o. o. »Izdelek predstavlja resno tveganje. Otrok se igra z igračo, ki je sestavljanka. Med normalno in realno predvidljivo uporabo igrače se od nje ločijo magneti. Starši tega ne opazijo/ne reagirajo. Otrok daje magnete v usta, pri čemer pride do zaužitja dveh ali več magnetov. Po zaužitju pride do združitve dveh magnetov preko stene prebavnega trakta, kar privede do težjih/nevarnih zdravstvenih zapletov,« odpoklic utemeljujejo na ZPS.

Izdelek predstavlja resno tveganje. FOTO: Zps

Ker predstavlja resno tveganje za zdravje otrok je bil odpoklican tudi igralni ribiški set (Lot: F92349, številka artikla: 555, EAN: 8433760923494) kitajskega proizvajalca JunLong Factory in distributerja Super sreča d. o. o. iz Maribora. Tudi ta igrača vsebuje magnete, ki jih otrok med igro lahko zaužije.

Tudi ta igrača je lahko nevarna. FOTO: Zps

Zaradi potencialne nevarnosti zadušitve otroka z majhnimi delci so odpoklicali še igračo svetleči magnetni gradniki (EAN: 5905515351102, številka artikla: 8906) kitajskega proizvajalca Shantou Dige Toys Co., ki jo je bilo mogoče kupiti v trgovini E-igrače v hali A ljubljanskega BTCja ter preko spletne strani maaarket.si. Igračo vrnite prodajalcu in prejeli boste vračilo kupnine, obljubljajo na ZPS.

Igračo vrnite prodajalcu in prejeli boste vračilo kupnine. FOTO: Zps

Ker ne ustreza zahtevam, ki jih predvideva zakonodaja, pa vrnite pripomoček za učenje plavanja SwimFin. Sivo plavalno plavut v obliki plavuti morskega psa (EAN 4038867005346) je izdelalo britansko podjetje SwimFin Ltd., distributer je trgovsko podjetje Prokun. »Plavajoči pripomoček za učenje plavanja v sivi barvi zaradi odsotnosti informacij proizvajalca, opozoril, oznak ter slabo vidne prepoznavnosti s posledico napačne uporabe proizvoda v vodi, otroka med uporabo ne bo možno ustrezno nadzorovati, zaradi česar obstaja resno tveganje, da se otrok potopi ali utopi,« pravijo na ZPS.