Slovenske gasilce je doletela velikanska izguba. V še ne popolnoma pojasnjeni delovni nesreči s traktorjem se je smrtno ponesrečil eden njihovih najbolj cenjenih in spoštovanih članov, 61-letni Alojz Levičnik, višji gasilski častnik in pomočnik poveljnika Gasilske zveze Ljubljana. Iz Uprave za zaščito in reševanje so sporočili, da se je nesreča zgodila v noči na soboto v naselju Pance pri Malem in Velikem Lipoglavu in da je v soboto okoli 7.40 sprehajalka naletela na prevrnjen traktor, pod njim pa je bil voznik. Takoj je poklicala policijo, prihiteli so tudi gasilci Gasilske brigade Ljubljana...