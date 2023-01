Poteza, da te kap: na slovenski avtocesti ustavila in storila tole (FOTO)

V facebook skupini, ki ozavešča o pomembnosti reševalnega pasu na avtocesti, se je pojavila fotografija, ki spada v kategorijo saj ni res, pa je. Takole so zapisali šokirani uporabniki:

»10 let se že ukvarjamo z ozaveščanjem, predstavljamo take in drugačne zgodbe, ki jih piše avtocesta, tudi tragične, videli in dobili smo že ogromno fotografij in posnetkov nevarnih situacij, vsaka posebej strašljiva, mislili smo, da smo videli že vse ...

Pa smo se spet zmotili.«

Na fotografiji sta moški in ženska, ki sta se določila kar sredi ceste posneti fotografijo. Ženska je pozirala z dvignjenimi rokami, moški pa jo je fotografiral. Pri tem sta stala sredi avtoceste, na odstavnem pasu in z odprtimi vrati.