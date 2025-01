Potem ko je okno padlo na učenca, v javnost prišle nove podrobnosti o dotrajanosti šole

Potem ko smo opozorili na neljubi dogodek na ljubljanski Osnovni šoli Ketteja in Murna, ko je okno padlo na učenca zaradi dotrajanosti šole, obnova pa se iz leta v leto prestavlja, je bila v ponedeljek v šoli izredna seja sveta staršev, ki jo je na pobudo staršev sklical predsednik sveta staršev Jernej Zupančič.

Sestanka so se udeležili večina predstavnikov sveta staršev, ki jim je v interesu, da se prenova šole po dolgih letih obljub čim prej začne, ravnateljica šole Nina Lešnjak Lepša, pomočnica Eva Ukmar, učitelj in dve predstavnici Mestne občine Ljubljana (MOL), med drugim vodja oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje na Molu Marija Fabčič.

Tokrat je bilo prvič mogoče slišati, kdaj bi se lahko gradbena dela za obnovo šole naposled le začela.

Dokumentacija na Molu naj bi bila pripravljena že dlje časa, a se nič ni zares premaknilo. Dejali so, da je Zavod za varstvo kulturne dediščine (ZVKDS) ustavil prenovo zaradi telovadnice, ki je kulturna dediščina, zato se je zavleklo in se je moral ves postopek ponoviti.

Iz ZVKDS so za MMC zavrnili, da zavirajo prenovo, in dodali, da prenovo spodbujajo in da so soglasje za energetsko prenovo šole izdali že septembra 2016, znova so izdali kulturnovarstvene pogoje za obnovo energetske sanacije šole avgusta 2022.

Kakorkoli, Mol je novi projekt prenove ZVKDS posredoval decembra, v tem mesecu pa pričakujejo njihovo soglasje. Če ga bodo dobili, in verjetno ga bodo, bodo lahko nadaljevali pripravo projekta načrtovane prenove šole, ki je bila zasnovana po načrtih arhitekta Emila Navinška leta 1961.

V šoli so okna dodatno zavijačili; učenci se pritožujejo, da primanjkuje zraka

Po naših informacijah je šola že dan po nesreči učenca, ki jo je odnesel z nekaj buškami in poškodbami glave, roke in noge, opravila pregled oken v šoli. Nekatera so še dodatno zavarovali, ponekod pa jih bodo tudi zamenjali.

Ravnateljica je na sestanku pojasnila, da se je prav včeraj končal obširni pregled oken, ko je varnostni inženir pregledal vsa okna v šoli. Nekatera so dodatno zavijačili, pri tem pa so ugotovili, da so v dveh učilnicah potrebna menjave.

»To je le kaplja v morje,« nam je dejala ena od učiteljic.

Poškodovano okno, ki je padlo na sedmošolca, so namestili nazaj in ostaja brez kljuke.

Kot je znano, je okno padlo na učenca ob močnejšem pišu vetra, zato je vprašanje, kako varna je sploh šola. Ravnateljica je zatrdila, da je varna in da se opravljajo redni pregledi. Pred dnevi je razkrila, da so v zadnjih desetih letih za redna vzdrževalna dela porabili nekaj več kot 200.000 evrov za vse potrebno, od menjave elektrike do senčil, pred časom so sanirali tudi delček stropa, s katerega je odpadel omet.

Ker so okna brez kljuk in jih ni mogoče odpreti zaradi varnosti, da ne bi padla na učence, se učenci in učitelji pritožujejo tudi nad tem, da je v nekaterih učilnicah ob toplejših dnevih v razredih vroče in tudi primanjkuje zraka.

Starši so na sestanku izpostavili slabo prezračevanje in zahtevali, da se redno preverja in da se zagotavlja kakovost zraka za učence.

Hkrati ponekod pada omet s stropa, učenci se pritožujejo nad močnim vonjem v moških toaletnih prostorih, pred leti pa je prvošolka doživela nesrečo v šolski kopalnici, ko se ji je med umivanjem rok odlomil umivalnik in je padla nanj, tako da si je porezala roko in se trajno poškodovala.

Starši so na ponedeljkovem izrednem sestanku, ki se je po naših informacijah začel previdno in v pričakovanju, izpostavili tudi vprašanje potresne varnosti, a so jim zagotovili, da je stavba varna in redno pregledovana.

V nekem trenutku se je debata precej razplamtela, ko so nekateri starši jasno pritisnili in zahtevali več odgovorov od odgovornih, smo izvedeli.

Obnova šole predvidoma 2026/2027

Predstavnici Mola sta povedali, da bodo izvedli dodaten interventni preventivni pregled celotnega objekta, ki ga bo izvedel gradbeni inženir na podlagi javnega naročila.

Dodatno sta predstavili, kako so si začrtali načrt prenove šole, za katerega je treba pridobiti še skoraj celotno dokumentacijo, vse od pridobitve gradbenega dovoljenja dalje do javnega naročila za izbiro izvajalcev. Gradbeni stroji bi po besedah predstavnic Mola lahko zabrneli v šolskem letu 2026/2027, prenova pa naj bi trajala od enega leta do leta in pol.