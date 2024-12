Posnetki razkrili nadlegovanje na Univerzi na Primorskem: »Postanem mehak, ma ne spodaj«

Znanstvenik, pobudnik ustanovitve Univerze na Primorskem (UP), njen nekdanji rektor ter sedanji pomočnik rektorice univerze Dragan Marušič se je oktobra lani skupaj z univerzo znašel na zatožni klopi koprskega okrajnega sodišča.

Enainsedemdesetletni matematik naj bi med drugim verbalno spolno nadlegoval in psihično trpinčil takratno direktorico Študentskih domov Univerze na Primorskem, 58-letno Astrid Prašnikar, nekdanjo državno sekretarko na ministrstvu za notranje zadeve. V torek, skoraj devet let in pol po dogodku, je bil spoznan za krivega, univerza, ki jo je na sodišču zastopal dr. Štefko Miklavič, pa kazensko odgovorna.

»Sodišče prve stopnje je s sodbo, ki ni pravnomočna, obdolženega spoznalo za krivega psihičnega nasilja in spolnega nadlegovanja,« pojasnjuje predsednica Okrajnega sodišča v Kopru Melita Černe. Marušiču so izrekli pogojno obsodbo štirih mesecev zapora s preizkusno dobo 18 mesecev.

Univerza odgovorna

Preostale očitke iz obtožnega predloga, med drugim neizplačila potnih stroškov, nevabljenje oškodovanke na nekatere seje, onemogočanje, da bi na drugih sejah dobila besedo, ignoriranje, neocenjevanje njenega dela kot podlage za napredovanje, neobveščanje o njenem nadaljnjem statusu, je sodišče izpustilo iz opisa v obsodilni sodbi.

FOTO: Moni Černe

Univerza na Primorskem je bila spoznana za odgovorno na podlagi zakona o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja. Ta določa, da je pravna oseba odgovorna za kaznivo dejanje, če je bilo to storjeno v njenem imenu, za njen račun ali v njeno korist. Sodnik Miha Špilar ji je odredil kazen 10.000 evrov, ki ne bo izrečena, če v letu in pol ne bo storila kaznivega dejanja.

Postanem mehak, ma ne spodaj

Sodba se nanaša na sestanek, ki se je zgodil na rektoratu junija 2015. V času, ko se je obdolženi na rektorskih volitvah potegoval za ponovno izvolitev, je Prašnikarjevo, kandidatko za nov mandat direktorice študentskih domov, opomnil na pričakovano obnašanje med rektorskimi volitvami ter jo spolno nadlegoval z besedami.

Prašnikarjeva je zmagala tudi na delovnem sodišču in v pravdnem postopku, v katerem je tožila univerzo in obdolženega. FOTO: Voranc Vogel

»Moj odnos do tebe je večdimenzionalen, eno je kot ženska, eno kot Astrid Prašnikar, eno kot nekdo, ki je bil v nekem trenutku – upam, da ne več, na nasprotni strani. To je večplastno ... to se zavedaš ... upam, da se zavedaš,« izhaja s posnetka, ki ga je skrivaj posnela oškodovanka. »Jaz imam včasih o sebi bolj trdo mnenje glede tebe ... potem prideš, tukaj sediš, oprosti, fuck ... razumeš ... delujejo drugače te energije ... tako da je nevarno v takih situacijah.«

Tožila univerzo in njega

Od nje je pričakoval, da bo vsaj do volitev nevtralna. »Jaz imam eno zelo dobro misel o tebi, kaj bi lahko naredil v tem vmesnem obdobju, se bom prej pozanimal pri Jeleni, ker je ne želim tukaj izreči glede tega, ker vplivaš preveč ... postanem mehak ... ma ne spodaj …« je tedaj razkrila nacionalna televizija.

Prašnikarjeva je še prej zmagala tudi na koprskem delovnem sodišču in v pravdnem postopku, v katerem je tožila univerzo in obdolženega. Marušiču se ni zgodilo nič, univerzo je vodil do leta 2019, kljub številnim škandalom in težavam, ki so se vrstile v času njegovega osemletnega vodenja. Zdaj je zaposlen kot pomočnik svoje naslednice, rektorice prof. dr. Klavdije Kutnar, kateri je bil tudi mentor, in razumeti je, da kljub sodbi ostaja na svojem položaju.

Dragan Marušič je zaposlen na univerzi kot pomočnik svoje naslednice, kateri je bil tudi mentor.

»Univerza na Primorskem sodbe in svojih internih postopkov pred pravnomočnostjo sodbe ne bo komentirala,« so nam odgovorili iz službe za komuniciranje.