Poslovil se je velikan med vinarji: Brez tebe, Vlado, ne bo nikoli več tako, kot je bilo

Iz Rokometnega kluba Jeruzalem Ormož so sporočili žalostno vest, da je v 80. letu umrl Vladimir Puklavec, lastnik vrhunske znamke vin Puklavec Family Wines in največji slovenski vinar.

Vlado Puklavec je ustanovil priznano blagovno znamko. FOTO: Rajko Lukačič

»Zapustila nas je še ena športna legenda Mestne grabe – Vlado Puklavec. Pretreseni sporočamo žalostno novico, da nas je zapustil dolgoletni član, prijatelj, sponzor Vlado Puklavec. Brez tebe, Vlado, ne bo nikoli več tako, kot je bilo ... Iskrena hvala za vso nesebično pomoč vsa ta desetletja. Družini izrekamo iskrene sožalje.« Pred dnevi smo poročali o eni izmed dveh Vladovih hčerk, Tatjani, ki je bila imenovana za nizozemsko vinarko leta 2022, ob tem so nas iz njegovega podjetja Puklavec Family Wines povabili na čudovito martinovanje v Ljubljano, a dogodek je zdaj verjetno vprašljiv.

Po očetu je podedoval ljubezen do vina in leta 2009 prevzel ormoško in ljutomersko klet, vse vinograde, ki se vežejo na obe kleti, in vse skupaj združil pod blagovno znamko Puklavec Family Wines. Podjetje v Prlekiji obdeluje 620 hektarjev vinogradov, dodatno grozdje vsako leto odkupijo od kooperantov. Pridelujejo predvsem bela vina, kot so šipon, sauvignon, rumeni muškat, renski rizling, traminec, sivi pinot, laški rizling in druga, v zadnjem času pa povečujejo pridelavo penin, saj povpraševanje po njih strmo narašča. Leta 2011 so z nakupom manjše vinske kleti v Makedoniji v svoj portfolio dodali vrhunska rdeča vina iz sort cabernet sauvignon, merlot in vranec.

Na eni od zadnjih VIP-trgatev na Svetinjah, kjer ima tudi medijska družba Delo deset trsov, je Vlado, ki je 25. julija praznoval 79. rojstni dan, še plesal.