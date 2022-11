Poslanka Tamara Vonta: Da bomo zvišali naročnino RTV, je čista laž

Na TV Slovenija je potekalo prvo soočenje glede zakona o RTV Slovenija.V soočenju, ki ga vodi Vida Petrovčič, so stališča do predlogov pojasnjevali predstavniki političnih strank, ki uradno sodelujejo v referendumski kampanji: Tamara Vonta (Gibanje Svoboda), Matej Tašner Vatovec (Levica), Andrej Hoivik (SDS), Dejan Prešiček (SD), Andrej Magajna (Nova socialdemokracija – NS), Boštjan M. Turk (Lista Franca Kanglerja - Nova ljudska stranka Slovenije – NLS) in Marko Balažic (SLS).

FOTO: RTV Slovenija

Najprej je bilo na vrsti vprašanje glede neprimernosti hitrega postopka sprejemanja zakona o RTV Slovenija in potencialne ustavne spornosti, ki ga je nedavno v oddaji Arena izpostavil nekdanji premier in ustavni pravnik Miro Cerar. Hoivik je nadaljeval, da deli mnenje ustavnega pravnika Cerarja in pristavil, da hitri postopek sprejemanja zakona o RTV nakazuje namen prevzema RTV. »G. Cerar pozablja na okoliščine in na razloge, zakaj je ta zakon nastal. Dejanski prevzem se je zgodil pod Janševo vlado, ko se je nezakonito odstavilo nadzorne svetnike, ko se je nezakonito odstavila direktorico TV, kar je upravno sodišče vrnilo nazaj v prejšnje stanje, in ko je parlamentarna večina predlagala programske svetnike, ki so bili popolnoma po svoji podobi, samo predstavniki SDS in NSi,« je povedal Tašner Vatovec. Tamara Vonta je dejala, da imamo od leta 2005 nešteto poskusov spreminjanja zakona o RTV, vsi pa so se klavrno končali. Ob tem je dejala, da so očitki, da bo njihova vlada, če bo referendum uspešen, zvišala naročnino RTV, čista laž.