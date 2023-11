Posel leta: Mercator podpisal pogodbo o nakupu 100-odstotnega deleža Engrotuša

Mercator je danes podpisal pogodbo o nakupu Engrotuša. Predmet pogodbe je 100-odstotni delež podjetja Engrotuš brez dejavnosti Tuš drogerija, ki je v postopku oddvojitve. Podpisniki so prepričani, da povezovanje pomeni odlične temelje za prihodnjo rast skupnega podjetja in dolgoročno vzdržnost poslovanja.

Transakcija je po neuradnih podatkih vredna okoli 30 milijonov evrov.

Mercator je v lasti hrvaške skupine Fortenova, katere član upravnega odbora in glavni izvršni direktor Fabris Peruško je povedal, da s prevzemom Engrotuša potrjujejo svoj položaj največje regionalne trgovske mreže in izpolnjujejo zaveze, ki so jih dali pri integraciji Mercatorja v letu 2021.

Fortenova tako poslovno leto 2023 končuje s še enim velikim prevzemom. »Po trgovski verigi Franca v Črni gori je povezovanje s trgovsko mrežo Tuš drugo večje letošnje širjenje naše trgovske mreže v zelo kratkem času,« je, kot so sporočili iz Mercatorja in Fortenove, dejal Peruška.

Direktor skupine Tuš Andraž Tuš je v imenu prodajalcev, podjetij Tuš holding in AH Invest 1, poudaril: »Po večmesečnih pogajanjih smo se odločili za prodajo kupcu, ki je po naši oceni najboljša izbira za zaposlene, poslovne partnerje in razvoj osnovne dejavnosti podjetja.« Verjame, da bo imelo povezovanje pozitivne učinke za slovensko gospodarstvo.

Čakajo še pridobitev soglasja Agencije za varstvo konkurence

Ob podpisu pogodbe je že stekel tudi postopek za pridobitev soglasja Agencije RS za varstvo konkurence. Do takrat akterji več podrobnosti v zvezi s pogodbo oziroma nadaljnjimi načrti razvoja povezanega podjetja ne razkrivajo. Transakcija je po neuradnih podatkih Dela in Financ vredna okoli 30 milijonov evrov.