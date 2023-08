Popolne zapore zaradi poškodovanih vozišč so v teh krajih

Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste sta zastoja proti Vrhniki na ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana Jug in na ljubljanski zahodni obvoznici od Kosez mimo Kozarij.

Zastoji so na štajerski avtocesti med Lukovico in Blagovico proti Mariboru (2 km, počasen promet zaradi padavin, mokra cesta), na primorski hitri cesti od Bertokov proti Kopru, po regionalni Tržaški cesti od Viča do Brezovice ter na cestah Izola-Jagodje in Koper-Dragonja na posameznih odsekih.

Zastoj tovornih vozil je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, 500 metrov.

Okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti med Brezovico in Vrhniko proti Kopru.

Popolne zapore

Popolne zapore zaradi poškodovanih vozišč so na cestah Maribor-Dravograd pri Velki in Ožbaltu, Dravograd-Slovenj Gradec v Otiškem vrhu, Prevalje-Poljane, Poljana-Šentvid, Koprivna-Črna, Šentvid-Črna na Koroškem, Soteska-Letuš, Juvanje-Grušovje, Socka-Vitanje, Ljubljana-Litija pri Dolu, kjer je za tovorna vozila obvoz urejen po avtocesti.

Popolne zapore so tudi na cestah Logatec-Žiri, Ptuj-Zavrč pri Borlu, Razkrižje-Srednja Bistrica, Kamnik-Stahovica, Spodnje Stranje-Stahovica, Zameško-Kostanjevica, prelaz Pavličevo sedlo-Solčava-Luče-Radmirje, Laško-Breze-Šentjur, v Laškem, na Trubarjevem nabrežju, podvoz ter Hotiza-Velika-Polana v Veliki Polani.

Na glavni cesti Celje-Laško velja prepoved za vozila nad tri tone in pol.

Zaprte so tudi številne druge lokalne ceste. Upošteva naj se signalizacijo na vozišču. Razmere se ves čas spreminjajo. Voznikom se priporoča, da upoštevajo navodila dežurnih služb in ne vozijo na poplavljena območja ali na zaprte ceste.

Odprta železniška povezava

Ponovno je odprta železniška povezava Celje-Velenje.

Zaradi dograditve javne kanalizacije bo do 10. avgusta za ves promet zaprto ljubljansko križišče Tacenske in Kajakaške ceste.

Skozi predor Karavanke bo v noči na sredo, 8./9. 8., med 20. in 5. uro promet potekal izmenično enosmerno. Predviden čas čakanja do 30 minut.

Cesta Krnica-Radovna, pri Radovni bo zaradi čiščenja po neurju zaprta predvidoma do konca avgusta.