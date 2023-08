Ponoči oseba padla s tretjega nadstropja v drugega, odpeljali so jo v bolnišnico

Ob 3.23 so na Jarški cesti v Spodnjih Jaršah v občini Domžale, so gasilci CZR Domžale s tehničnim posegom z balkona v drugem nadstropju stanovanjske hiše rešili osebo, ki je padla iz tretjega nadstropja. Skupaj z reševalci NMP so osebo oskrbeli in jo odpeljali v UKC Ljubljana.