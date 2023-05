Pomoč za podjetja, ki so utrpela škodo

SID banka podjetjem vseh velikosti omogoča nov program financiranja, program ORMG1, katerih slabše poslovanje je posledica agresije Rusije proti Ukrajini, in tako ponuja lažji dostop do financiranja naložb in obratnih sredstev pod ugodnimi pogoji. Krediti so gospodarskim družbam, samostojnim podjetnikom in zadrugam na voljo neposredno pri SID banki, ki tako z novim programom zagotavlja dodatno in potrebam gospodarstvu prilagojeno dolgoročno financiranje.

