V tednu po evropskih volitvah je vlada nadaljevala pogajanja o plačah s sindikati; ta pa so pripeljala do tega, da je Sindikat policistov Slovenije (SPS) včeraj obvestil javnost, da so imenovali stavkovni odbor: »Stavkovni odbor ima pooblastilo sveta SPS za izvajanje ostrejših sindikalnih aktivnosti s ciljem sprememb v dialogu in odnosu vlade do policije in njenih uslužbencev.« Če pa premika v razumnem roku ne bo? »Stavkovni odbor ima tudi pooblastilo, da napove stavko.« Drugi, Policijski sindikat Slovenije (PSS), je v četrtek prav tako imel sejo stavkovnega odbora, na dnevnem redu je bila gl...