Poletje bo pestro

Zadnji junijski vikend vstopamo v tretjo sezono projekcij na veliko napihljivo platno,« pravijo v Turizmu Radovljica. »Začenjamo s potopisnim predavanjem domačina Rožleta Bregarja Islandija – moj drugi dom, nadaljujemo pa z raznolikimi filmi. Prvo prizorišče bo Radovljiški park, poletni kino pa bo gostoval tudi v Begunjah, Lescah ter Lipnici pri Kropi. Tudi letos so predstave brezplačne, obiskovalce pa pozivamo, da prinesejo svoje stole oziroma piknik odeje. Letošnja novost bo, da bomo v primeru dežja filme zavrteli v Linhartovi dvorani.«

Na trgu pred cerkvijo bo 11. julija nastopila Ana Soklič.

Pri Lectarju si lahko ogledate izdelavo lectovih src.

Za obiskovalce Radovljice in okolice so znova pripravili vodene oglede znamenitosti, in sicer štirikrat na teden. Z lokalnim vodnikom se lahko sprehodite po gradu Kamen, Kropi ter Radovljici. Vodenja so brezplačna za goste, ki imajo Kartico gosta Julijske Alpe: Radovljica, za vse preostale pa je cena pet evrov na osebo.

Središče Radovljice FOTOGRAFIJE: PrimoŽ Hieng

Četrtkovi večeri so rezervirani za druženje na Linhartovem trgu ob dobri glasbi, okusni hrani Okusov Radol'ce ter izdelkih slovenskih rokodelcev. Rokodelska tržnica se bo vsak četrtek začela ob 15. uri, od 19.30 so na voljo okusi ulične hrane, ob 21. uri pa se bo začel koncert na trgu pred cerkvijo. Letos bodo nastopili: 4. julijaiz Španije (flamenko, afriška glasba), 11. julija(blues, soul, jazz), 18. julija Tretji Kanu (indie-pop) in 25. julija Enjoy Your Privacy (kranjska rock zasedba), ob 19.30 pa bo koncert belgijskega pihalnega orkestra.

Dogodki se bodo zvrstili tudi v očarljivih ambientih s poudarkom na lokalnem izročilu in tradiciji, med njimi kovaški šmaren v Kropi, ki je posvečen tradicionalnemu kovaštvu, obisk očarljive Krope na ta dan pa pričara utrip kraja nekdaj. Osrednja prireditev bo potekala v soboto, 6. julija. Eden od dogodkov s pridihom preteklosti bo Srečanje mest na Venerini poti, ki bo v nedeljo, 4. avgusta, v Radovljici.

V Kropi v začetku julija praznujejo kovaški šmaren.

Vsako prvo soboto v mesecu poteka tudi Radolška tržnica na trgu pred radovljiško cerkvijo. Je odlična priložnost za nakup lokalnih pridelkov in rokodelskih izdelkov. Prispevali jih bodo rokodelci, čebelarji in kmetje, ki so del projekta Osrčje tradicije. Gre za projektin, ki sta povezala gorenjsko kulinariko, lokalne obrtnike in pridelovalce surovin. Rezultat je knjiga, ki povzdiguje to ključno povezavo za kakovostne jedi in obrtniške izdelke, hkrati pa so nastali vrhunski in sodobni trajnostni izdelki. Knjigo, avtorje in izdelke bodo predstavili na Radolški tržnici v soboto, 6. julija, v dopoldanskih urah.