V nedeljo, 11. avgusta, je minilo 50 let od skrivnostnega umora pod Gorjanci. Na stotine nasilnih smrti je odtlej pretresalo našo deželo, a zna biti, da nobena ni tako burkala javnosti, kot je bila tista Jakoba Luzarja, čigar truplo so našli v potoku Tansec; tudi tistega dne, 11. avgusta 1974, je bila sicer nedelja. Več desetletij pozneje se je izkazalo, da sta bila zakonca, ki sta s strogim zaporom plačevala za ta zločin, popolnoma nedolžna: šlo je za žrtvina mejaša, Ano in Martina Uhernika z Gabrske Gore. Kdo je potem ubil Luzarja? Ustrelili so ga zaradi srne V črnokronističnih arhivih smo...