Legendarni renault 4, katrca, je proizvodno pot v šestdesetih letih prejšnjega stoletja začel doma v Franciji, dobro desetletje kasneje pa tudi v takratnem IMV v Novem mestu, predhodniku današnjega Revoza. Dobrih 50 let je od tega in temu času je posvečena razstava, ki jo je pripravil Dolenjski muzej z nepogrešljivim sodelovanjem Kluba prijateljev IMV, ki je zagotovil vse eksponate. Predstavljeni so začetki proizvodnje in predvsem nadaljevanje zgodbe ikonične katrce v Novem mestu, ki se je začela februarja 1973. Tu so zbrani fotografije, podatki, statistika proizvodnje, prodaje, trgov, cen … ...