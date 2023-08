Pokazal, da ima veliko srce: zlati Beni prišel na pomoč uničenemu Tacnu (FOTO)

»V ponedeljek smo pospravili še tisto, kar je ostalo, in pripravili za odvoz na smetišče. Zdaj pa čakamo, da voda dokončno odteče, da vidimo, v kakšnem stanju je zapornica, ki je del elektrarne, katere lastnik je Elektro Ljubljana,« nam je uvodoma povedal 60-letni Andrej Jelenc, predsednik Kajakaške zveze Slovenije, ki jo je tokratna ujma izjemno prizadela.

Uničeno skoraj vse

V Tacnu v Ljubljani je voda že v petek zalila kajakaški center. Poplava je odnesla tako rekoč vse. Škoda je ogromna, montažnega objekta ni več, odneslo je montažni most, pa tudi zaslon ob progi za potrebe velikih tekmovanj. Tudi tribune bodo potrebne popolne obnove.

700 tisoč evrov je prva ocena škode.

»Vseskozi smo spremljali situacijo in bili v stiku z Agencijo RS za okolje. Pričakovati je bilo, da bo pretok 1000 kubičnih metrov na sekundo. To smo spraševali zato, ker smo imeli na zadnjem delu prog most in smo ga odmaknili višje. A je pretok narasel na 2000 kubikov,« je bil tudi Jelenc presenečen nad močjo vode. Pred vremensko ujmo jim je uspelo rešiti le nekaj malega, pod vodo se je znašla tudi hiša tacenskega kluba.

»Razdejanje je ogromno. Ostali smo tudi brez vseh pomožnih objektov za organizacijo tekem. V teh objektih smo hranili ves material za organizacijo. Odneslo je vratca, uničen je server, kjer so imeli naši trenerji posnetke materiala, ki so ga uporabljali za videoanalize. Uničena je vsa infrastruktura na progi, od vseh kablov do optike, ki smo jih uporabljali pri organizaciji tekmovanj. Odneslo je tudi tehnično pisarno in tekmovalno vas, poleg tega še kontejner, hišico sredi proge, mobilni WC, vso opremo, ki smo jo imeli za klubske in reprezentančne selekcije,« našteva Jelenc. »Škoda je enormna. A takole čez palec bi lahko rekel, da znaša vsaj 700.000 evrov. Vse bo treba narediti na novo. Gradili smo vrsto let, zdaj pa je sila vode, sila narave to uničila v nekaj urah,« ugotavlja predsednik.

Tudi Tacen je izkusil moč narave. FOTO: Kajak-zveza.si

Kajakaška družina

Kako dalje, povprašamo. »Imel sem že sestanek s predstavniki evropske in svetovne kajakaške zveze. Kakšnih fondov, iz katerih bi nam pomagali, nimajo. Obstaja pa možnost, da nam poskušajo pri proizvajalcih opreme izposlovati kak popust in dobro ceno ali da nam pomagajo pri nakupu vratc za postavitev prog. Poleg tega smo v stiku z organizatorji mednarodnih tekmovanj, kjer, upamo, bi nas oprostili plačila akreditacijskih taks za tekmovalke in tekmovalce. V tem hipu poskušamo prihraniti vsak evro, ki bi ga radi potem vložili v obnovo,« pojasni Jelenc trenutne aktivnosti zveze.

Trening v tem hipu ni mogoč nikjer v Sloveniji. Savinja je v Celju porušila progo, v Solkanu je preveč vode za normalen trening, zato lahko športnice in športniki veslajo le za kondicijo. Reprezentančne selekcije prihodnje dni odhajajo na tuje: mladinska reprezentanca bo na svetovnem prvenstvu na Poljskem, člani gredo v Pariz na priprave.

Delovne akcije se je udeležil tudi šampion Benjamin Savšek. FOTO: Kajak-zveza.si

Potrebovala bo nov center

Pred Kajakaško zvezo Slovenije je velik zalogaj, potrebovala bo nov center. »Pripravili bomo idejno zasnovo in jo predstavili županu Mestne občine Ljubljana Zoranu Jankoviću in na ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport. Kot sem že prej omenil, zgledno sobivamo z Elektrom Ljubljana, ki je lastnik energetskega objekta. Verjamem, da bomo to dobro sodelovanje nadaljevali. Nujno bo sodelovanje številnih, ki so tako ali drugače povezani z reko Savo: ministrstva za okolje, podnebje in energijo, direkcije za vode, lastnikov zemljišč,« se zaveda Jelenc. V minulih dneh so že naredili prvi korak, odziv na čistilno akcijo je bil velik, pomagali so vsi.

»Narava je pokazala svojo moč. Ne smem pa pozabiti vseh teh, ki jim je voda uničila domove, vse, kar so imeli, z njimi še posebno sočustvujem v teh dneh,« pove Benjamin Savšek, slovenski kanuist in aktualni olimpijski prvak. V ponedeljek se je z veseljem odzval vabilu in prišel na delovno akcijo. »Navdušen sem nad odzivom, pokazala se je moč kajakaške družine. Vesel in ponosen sem, kako smo stopili skupaj. Pospravili smo vse, kar smo lahko,« nadaljuje Savšek, ki pa je imel srečo, da voda in mulj nista prišla do njegovega čolna, zato je ostal nepoškodovan. »So pa poškodovani preostali, precej je mulja, ki ga bo treba očistiti,« se zaveda težav Savšek, ki mu ni vseeno, ker je voda tako kruto uničila progo v Tacnu, ki je v svetovni konkurenci zelo priljubljena. »Res je popularna, ker je ena bolj divjih,« še doda Savšek, ki ga zdaj dva meseca ne bo doma, pred njim so tekme svetovnega pokala in svetovno prvenstvo.

Nekaj časa bo trajalo, da se bodo razmere normalizirale. FOTO: Kajak-zveza.si