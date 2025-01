Pohodniki navdušeni! Nova ekipa, isti gostoljuben duh pod Reško planino

Planinski dom pod Reško planino je bil znova stičišče številnih ljubiteljev pohodništva, krajanov Občine Prebold in iz okolice. Tokrat jih na cilju nista pričakala in gostila dolgoletna oskrbnika Ivanka in Stanko Pišek, saj sta se po 27 letih odločila končati to delo, ampak novi najemnik Boštjan Bezgovšek iz Šešč z ekipo. Tokratni zimski pohod krajanov v Marijo Reko, do tamkajšnjega planinskega doma, je bil že 48. Tudi letos so se udeleženci podali na pot iz različnih smeri, glavnina pa je za izhodišče izbrala Prebold in pot prek Žvajge ter mimo Lobnikarjeve domačije do planinskega doma, kjer...