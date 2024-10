Poglejte, kakšen bo razgledi z najvišje poslovne stavbe v Sloveniji (VIDEO)

»Nad prometnim križiščem Dunajske, Vilharjeve in Masarykove ceste, nad gradbiščem Emonike, je poletel dron in razkril, kakšne razglede bo ponujal kompleks, ki bo vključeval nakupovalno središče, stanovanja, poslovne prostore in dva hotela,« so sporočili s podjetja.

Gre za sto metrov visoko stolpnico, ki bo postala najvišja poslovna stavba v Ljubljani.

Z dronom so posneli panoramski razgled, ki si ga lahko ogledate na spodnjem posnetku.

S te višine so vidni vsi ključni deli mesta, vključno z Ljubljanskim gradom na Grajskem griču, pa tudi Šmarno goro, Krimom in celo oddaljenimi Kamniško-Savinjskimi Alpami v ozadju.

Emonika južni del. FOTO: Mendota Invest Delo

Emonika južni del. FOTO: Mendota Invest Delo

Emonika bo prva večnamenska zgradba v Ljubljani s certifikatom BREEAM, ki je vodilna svetovna metoda za ocenjevanje trajnosti, prav tako bo Emonika pionirski okoljsko trajnostni projekt v Sloveniji. » svojo celovito zasnovo bo korenito preoblikoval mestno veduto in postavil nov standard za sodobne, fleksibilne poslovne prostore v prestolnici. Poleg inovativnih prostorskih rešitev bo projekt temeljil na trajnostni gradnji in energetski učinkovitosti, kar bo ustvarjalo napredno delovno okolje, ki postavlja skrb za prihodnost v ospredje,« so sporočili s podjetja.

Emonika severni del. FOTO: Mendota Invest Delo

Emonika bo tudi nakupovalno središče, v sklopu kompleksa bodo prav tako na voljo stanovanja s pogledom na mesto, dva hotela ...