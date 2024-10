Poglejte, kako jo je predsednica zamesila (FOTO)

Predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar je drugi dan regijskega obiska v Beli krajini začela s pogovorom z županjo Občine Metlika Martino Legan Janžekovič. Kot je izpostavila županja, se zaradi slabih prometnih povezav soočajo tako odseljevanjem mladih izobražencev kot tudi selitvijo podjetij, zato bi si želeli čim prejšno izgradnjo hitre cestne povezave oziroma tretje razvojne osi, ki bo ljudem omogočila lažje življenje in poslovanje.

Srečanje predsednice republike z otroki OS Metlika. FOTO: Daniel Novakovic/sta

Županja je povedala, da si želijo, da bi nujna medicinska pomoč v občini Metlika še naprej ostala vsaj na takšnem nivoju in v obsegu, kot je sedaj. Novi predlagani regionalni center nujne medicinske pomoči v Črnomlju je namreč od Metlike toliko oddaljen, da bi to vsekakor negativno vplivalo na učinkovitost zagotavljanja nujne zdravstvene oskrbe občank in občanov, česar pa si ne želijo.

Z županjo sta pekli belokranjsko pogačo

Za ohranjanje kohezivnosti družbe pa je pomembno tudi ohranjanje tradicije in nacionalne kulturne dediščine. V tem duhu se je predsednica republike pridružila županji občine Metlika pri peki belokranjske pogače v Hiši dobrot, v nadaljevanju pa je tudi obiskala grad Metlika, kjer so jo na grajskem dvorišču s pesmijo pozdravili otroci Osnovne šole Metlika.

Poseben dogodek je bil srečanje s 110 belokranjskimi gasilci iz vseh treh občini v Gasilskem domu Semič. Gasilci v Beli krajini namreč delujejo povezani od leta 1912, ko se je sedem tedaj delujočih društev povezalo v Belokranjsko gasilsko župo ali zvezo. Predsednica je ob tej priložnosti v krajšem nagovoru gasilcem izpostavila, da poosebljajo neprecenljive vrednote za slovensko družbo, kot so humanitarnost, solidarnost, pogum, tovarištvo. ki jih moramo skrbno negovati.