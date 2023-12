Poglejte, kaj sta povzročila obilno deževje in veter, ki je pihal v sunkih

Obilno deževje in veter, ki je pihal v sunkih tudi do 70 kilometrov na uro, sta v petek zajela predvsem severozahodni del Slovenije, Notranjsko in Dolenjsko ter deloma osrednjo Slovenijo. Veter je podiral drevesa in odkrival strehe, poškodovan je bil tudi električni daljnovod, gasilci so morali ponekod iz poplavljenih objektov črpati vodo.

Kot je danes objavila uprava za zaščito in reševanje, so v občinah Luče, Solčava, Bohinj, Brezovica, Dobrepolje, Grosuplje, Ig, Kočevje, Kostel, Logatec, Ribnica, Vrhnika, Velike Lašče, Ajdovščina, Bovec, Cerkno, Tolmin, Bloke, Cerknica, Loška Dolina, Pivka in Dravograd zabeležili 53 dogodkov.

Zaradi obilnega deževja in močnega vetra je bilo aktiviranih 38 gasilskih enot, ki so odstranjevali podrto drevje s cestišč ter zaščitili odkrita ostrešja stanovanjskih in drugih objektov. S protipoplavnimi vrečami so zaščitili objekte pred vdorom meteorne vode, preusmerjali hudournike, preventivno čistili cestne prepuste in iz nekaterih poplavljenih objektov prečrpali vodo.

V naselju Luče v občini Grosuplje je močan veter poškodoval električni daljnovod. Pri tem se je eden izmed drogov zlomil ter pričel goreti. Gasilci so do prihoda dežurnega uslužbenca Elektra Ljubljana zaščitili območje. Na Škrabčevem trgu v Ribnici pa je močan veter odnesel pločevinasto streho, ki je poškodovala pet osebnih vozil.

Kako kaže vreme za danes?

Agencija RS za okolje (Arso) je tudi za danes dopoldne napovedala okrepljen južni do jugozahodni veter. Zaradi padavin bodo danes čez dan posamezne reke v severni in severozahodni Sloveniji poplavljale, drugod po državi pa so možna razlivanja nekaterih rek. Pretok Drave na meji z Avstrijo bo čez dan okoli 1000 kubičnih metrov na sekundo, ob tem se lahko na izpostavljenih mestih razlije, opozarja agencija.

Arso še napoveduje, da se bo čez dan hladilo. Meja sneženja se bo začela spuščati, pozno popoldne in zvečer bo dež marsikje v nižinah prešel v sneg.