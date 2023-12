Po dežju sledil vremenski preobrat! Voznikom izdano opozorilo

Danes bo sprva pretežno oblačno in deževno, lahko tudi zagrmi. Pihal bo okrepljen južni do jugozahodni veter, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Čez dan se bo hladilo, meja sneženja se bo začela spuščati. Pozno popoldne in zvečer bo dež marsikje prešel v sneg do nižin. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem zmerna burja. Popoldanske temperature bodo povečini od -2 do 3, v južni in jugozahodni Sloveniji od 5 do 12 stopinj Celzija

Ponoči bo še rahlo snežilo, do jutra bodo padavine ponehale, najkasneje v jugovzhodni Sloveniji. Jutranje temperature bodo od -5 do 1, v alpskih dolinah okoli -9, ob morju do 4 stopinj Celzija.

Danes čez dan bodo posamezne reke v severni in severozahodni Sloveniji poplavljale, drugod po državi pa so možna razlivanja nekaterih rek, opozarja Arso, ki danes obnovil hidrološko oranžno opozorilo za gorenjsko in savinjsko regijo. Dopoldne bo veter v zahodni in južni Sloveniji v sunkih še lahko presegal 70 kilometrov na uro. Geološki zavod Slovenije opozarja, da do nedelje zaradi napovedanih povečanih padavin obstaja povečana verjetnost pojavljanja zemeljskih plazov predvsem v zahodnem delu Slovenije. Uprava RS za zaščito in reševanje je izdala opozorilo pred nevarnostjo snežnih plazov, predvsem v visokogorju Julijskih Alp. Nad nadmorsko višino 2000 metrov je nevarnost plazov zmerna, drugod pa majhna. Prometnoinformacijski center za državne ceste voznike opozarja, naj vozijo previdno. Zaradi močnega vetra v osrednji Sloveniji, na severnem Primorskem, Notranjskem in na Gorenjskem so namreč na vozišču lahko podrta drevesa, polomljene veje in drugi predmeti.

V nedeljo se bo že zjutraj od severozahoda zjasnilo. Ponekod po nižinah bo nastala megla. Čez dan bo večinoma jasno, na Primorskem bo še pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od -2 do 4, ob morju okoli 10 stopinj Celzija.

Opozorilo

Predvsem v severozahodni Sloveniji bodo danes še obilne padavine. Zjutraj in dopoldne bo južni do jugozahodni veter predvsem v zahodni in južni Sloveniji v sunkih še lahko presegal 70 km/h.

Obeti

V ponedeljek bo sprva precej jasno. Jutro bo mrzlo in po nižinah megleno. Popoldne bo oblačnost naraščala. V torek bo oblačno z občasnimi padavinami. Po nižinah bo deloma deževalo, deloma snežilo.