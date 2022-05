Podražitve paketov napovedali tudi v T2

Zaradi splošnih podražitev virov se obeta tudi podražitev telekomunikacijskih storitev. Potem ko sta telekomunikacijska operaterja A1 Slovenija in Telemach že napovedala, da bosta s 1. julijem podražila nekatere svoje storitve, so se zdaj oglasili še s T2 in prav tako napovedali podražitve s 1 julijem. Medtem pri Telekomu Slovenija pravijo, da bodo uporabnike v primeru sprememb cen pravočasno obvestili.

Cene mobilnih paketov T2 ostajajo nespremenjene, spreminja pa se cenik za »administrativne storitve, samostojne storitve interneta, internetne storitve preko tehnologije SHDSL, storitve VPN na xDSL in optičnem omrežju, posamičnih TV paketov in TV programske sheme, tržnih paketov Oranžni in prilagodljivi, poslovne pakete ter poslovno telefonijo«.

Cene za rezidenčne in poslovne naročnike bodo prilagodili tudi za najeme telekomunikacijske opreme, mednarodne klice ter klice na premijske številke 090.

Objavljamo tabelo spremenjenega cenika:

FOTO: Zaslonski Posnetek

FOTO: Zaslonski Posnetek

FOTO: Zaslonski Posnetek

Za dodaten evro se bodo podražili posamezni televizijski programi, kot so Discovery, Animal, športni programi, HBO, Yugo ...

Dražje bodo tudi administrativne storitve, kot so odklop, selitev priključka, opomini, omejitev odhodnih klicev ...

»Naročniki, na katere se navedene spremembe nanašajo in ki se s spremembami ne strinjajo, lahko v 30 dneh od objave sprememb brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni odstopijo od naročniške pogodbe. Ta pravica ne posega v zapadle in neplačane obveznosti naročnikov ter obveznosti izpolnitve pogodbeno dogovorjenih obveznosti naročnikov. Naročnik, ki je ob sklenitvi naročniškega razmerja prejel terminalsko opremo po akcijski ceni, lahko pri odstopu od naročniške pogodbe pred potekom obdobja vezave izbira, ali bo T-2 povrnil znesek, ki ustreza sorazmernemu delu celotne vrednosti prejete terminalske opreme, in prejeto terminalsko opremo obdržal, ali pa bo vrnil terminalsko opremo v stanju, v kakršnem mu je bila izročena, in plačal uporabnino za čas uporabe terminalske opreme, T-2 pa mu bo vrnil kupnino.«