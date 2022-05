Višje cene tudi za telefonijo: kdo vse draži pakete?

Pri A1 in Telemachu so kot prvi napovedali, da se bodo mesečne naročnine paketov mobilnih storitev in paketov fiksinih storitev interneta in televizije. Pri A1 Slovenija bodo cene naročnin s 1. julijem višje od enega do treh evrov, pri Telemachu od 0,90 evra do 2,90 evra. Cene mobilnih paketov ostajajo enake.

To se spreminja pri A1

Takole so zapisali v A1: »S 1.7.2022 spreminjamo mesečno naročnino spodaj navedenih paketov mobilnih storitev in paketov fiksnih storitev interneta in televizije. Nekaterim paketom se bo cena mesečne naročnine zvišala za 1 evro z DDV, nekaterim za 2 evra z DDV in nekaterim paketom za 3 evre z DDV. Spreminja se tudi mesečna naročnina storitve A1 Protekt, in sicer bo po novem znašala 1,99 evra na mesec z DDV.«

Za en evro bo denimo dražji paket mobilni Mio, za dva evra se bodo podražili prejšnji fiksni paketi A1 Kombo, medtem ko bodo A1 Net+TV dražji za tri evre na mesec. Ob tem so dodali, da se bo hkrati v skladu z evropsko uredbo o gostovanju v javnih mobilnih komunikacijskih omrežjih v EU zvišala količina prenosa podatkov znotraj EU gostovanja ter znižala višina pribitkov za prenos podatkov, odhodne klice in poslana sporočila SMS/MMS.

Spremembe pri Telemachu

»Zaradi spremenjenih razmer na trgu« bodo s 1. julijem spremenili cene tudi na Telemachu. Spreminjajo cene paketov fiksnih storitev EON, medtem ko cene mobilnih paketov ostajajo enake. Takole so zapisali: »Cene v paketih EON Light in Full bo višja za 0,90 EUR, v paketih EON Premium pa za 2,90 EUR. Res da cene prilagajamo, je pa pri tem potrebno poudariti tudi, da za naše uporabnike pakete tudi močno bogatimo. V preteklem mesecu smo paketom občutno dvignili hitrosti interneta, v najvišjem paketu kar do 1. Gbps, do začetka julija pa bomo v pakete EON dodali video na zahtevo VOYO.«

Pri Telekomu še niso sprejeli odločitve

Tudi v Telekomu Slovenije priznavajo, da »občutimo močan stroškovni pritisk zaradi dražitev virov«, a odločitve o morebitni podražitvi paketov še ne morejo napovedati. »V primeru spremembe cen naših storitev bomo uporabnike pravočasno obvestili skladno z zakonodajo,« so nam zapisali.

V T2 se na naša vprašanja niso odzvali.

Od objave obvestila o spremembah cen do dne uveljavitve 1. 7. 2022 imajo naročniki pravico brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni odstopiti od naročniške pogodbe, če se s predlaganimi spremembami ne strinjajo. Kdor je po akcijski ceni prejel opremo, jo lahko vrne in zanjo plača uporabnino ter dobi vrnjeno kupnino ali pa jo obdrži in poravna sorazmerni delež ugodnosti, ki jo je prejel.