Pod vodo so nazdravili s penino. Simbolično zdravico so vsrkali s posebno tehniko (FOTO)

Podvigu se ni izneveril niti 73-letni Jernej Herman, ki je za Novice povedal: »Od 29 potopov sem menda zgrešil dva ali največ tri, ostal sem zvest prijateljem potapljačem in svojemu nekoliko drugačnemu športu, ki me je od nekdaj navdihoval, predvsem za opazovanje podvodnega sveta v morjih. Zdaj to ni več tako enostavno, saj že škriplje v kosteh, obleka je zelo težka, kot potapljač sem okoren s posebnimi rokavicami, pa prave vročine pri 7 stopinjah res ni. Se pa človek res zbudi v novo leto in se pogret s kuhančkom veseli življenja!«

Potapljač Jernej Herman, veteran iz Velenja FOTO: Jože Miklavc

Za Novice je že pred časom povedal, da vsaj pod vodo najde mir. »Pogovorim se z ribami in raki, v jeziku, ki ga zunaj pač ne razumejo bedaki,« je sklenil izjavo drgetajoč in rdeč od ohladitve.

1995. so opravili prvi potop.

Člani Društva za podvodne dejavnosti Velenje so se v družbi prijateljev iz Šoštanja, s Koroške, iz Ljubljane ter več drugih slovenskih krajev 1. januarja 2024 ob 13.50 obredno potopili do priobalnega dna Velenjskega jezera. Pod vodstvom Andreja Lozarja, podvodnega reševalca, so s tem simbolično odprli letošnjo potapljaško sezono.

Pripravljena FOTO: Jože Miklavc

Tradiciji so se poklonili že 29. leto zapovrstjo. Potop je izostal le ob covidu, na predlog Benjamina Strozaka - Benča in dveh prijateljev pa so ga prvič opravili leta 1995 po novoletnem popivanju v Karaka baru v Šmartnem pri Velenju kot pot do streznitve.

Prihodnje leto jubilej

Ko se je 16 potapljačev, zbranih v krogu, na znak prvega žabca potopilo do nekje sedmih metrov globine, so pod gladino nazdravili iz treh steklenic penine in s posebno tehniko vsrkali simbolično zdravico ter vsem zaželeli varno potapljaško sezono 2024. Pok odpiranja šampanjca pod vodo je menda slišen, a zamaška ne odnese prav daleč ...

Večji del so je spili že na globini sedmih metrov. FOTO: Jože Miklavc

V objemu in ob fotografiranju so se pri sedmih stopinjah zadržali kakšnih 10 minut, nato so izplavali na površje in si preoblečeni v topla oblačila voščili še ob čaju in kuhančku. Skrbnik društva in vodja prireditve Silvijo Zebec, ta čas najdejavnejši v Društvu za podvodne dejavnosti Velenje, je dejal, da si je oddahnil, saj se je ves potop končal srečno.

Organizator Silvijo Zebec FOTO: Jože Miklavc

»Kot nekdanji gasilec pri Poklicni brigadi Celje, že 23 let strasten potapljač, sem se angažiral pri našem društvu, saj smo dobra ekipa in imamo zdaj eno najlepše urejenih jezer in plaž v notranjosti Slovenije. Ob tem pa se povečujejo potrebe po organiziranosti in dejavnosti potapljaške skupine, ki skupaj z vsemi urgentnimi službami ter gasilci in reševalci skrbi za preventivo in morebitno reševanje iz vode in ob delih pod vodo.«

»Zagotovo še bolje bomo pripravili 30. jubilejni potop v prihodnjem letu, saj si tradicija in prijatelji potapljači iz številnih slovenskih klubov in društev to zaslužimo. Že zdaj pa voščim vsem hrabrim in plemenitim potapljačem srečno leto 2024 pri delu, športnem potapljanju in reševanju iz vode.«

Tri so odprli na dnu jezera. FOTO: Jože Miklavc

Med potapljači, ki se redno udeležujejo dogodka, so pripadniki Podvodne reševalne službe Slovenije, ki so pripravljeni in usposobljeni tudi za posredovanje v ekstremnih razmerah. Med njimi so tudi specialisti za podvodna dela v gradbeništvu, ladjedelnicah, raziskovalci ter ekstremni športniki. Mnogi se zaradi razmer prelevijo tudi v ekološke čistilce, saj je nujna redna sanacija s posegi v porečja, jezera in pod morjem. Zato je zlasti pomemben podatek, da se med potapljači uri vse več mladih.