Znano slovensko podjetje zdaj pod špansko zastavo

Včeraj zjutraj je završalo v Spodnji Idriji, da Španci postajajo večinski lastniki Hidrie, dobavitelja komponent za električno mobilnost, ki zaposluje približno 1500 ljudi v Spodnji Idriji, Tolminu in Kopru. Odslej bodo tam plapolale španske zastave, novi lastnik je skupina podjetij Gonvarri.

Sledila je uradna potrditev govoric. Čeprav ima Hidria lastno službo za stike z javnostmi, so najeli ljubljansko podjetje Herman in partnerji. Njihova naloga je ublažiti javno mnenje in špansko podjetje prikazati kot dobrodošlega lastnika. Tako se je končala lastniška saga zapufanega podjetja, ki so ga na rob prepada pognale razprtije med lastniki.

Spomnimo, v letih med 2020 in 2022 je v Hidrii zavrelo. Sprli so se lastniki. Na eni strani je bila družina Edvarda Svetlika, na drugi pa preostali šefi podjetja: dr. Iztok Seljak, Andra Krapš Rejc in Dušan Lapajne. Mirna rešitev spora med taboroma ni bila mogoča, na pomoč so poklicali Špance. Ti so priložnost pograbili, saj so vedeli, da bodo, potem ko so prijeli za prst, lahko pograbili celo roko. Družina Svetlik je pobasala izplačilo in prejela približno 74 milijonov evrov. Preostali domači lastniki pa so hiteli zatrjevati, da bodo brez bremena neželenega solastnika skrbeli za nadaljnji razvoj podjetja.

Iztok Seljak. FOTO: Leon Vidic/Delo

Skrb ni trajala dolgo, že po dveh letih jih je premamil španski denar in nad Spodnjo Idrijo so zaplapolale španske zastave. Koliko pa si bodo razdelili omenjeni domačini oziroma kar pravi tajkuni, kot je slišati ljudski glas? Podjetje je v teh dveh letih zaradi prizadevnih zaposlenih zraslo, hkrati so se zmanjšali njegovi dolgovi, torej je vredno bistveno več. Po hitrih kalkulacijah si bodo trije lastniki in še nekaj manjših skupaj razdelili približno 100 milijonov evrov, točen znesek bo znan, ko bodo objavili prevzemno ponudbo.

Po Spodnji Idriji pa se je medtem razširila skrb, kaj bo z delovnimi mesti. Proizvodne hale niso vredne nič, če ni programa. Pri takšnih prevzemih se nič ne zgodi hitro, zato bo situacija nekaj let verjetno nespremenjena, trenutno so potrebe po delavcih velike vsepovsod. Je pa jasno, da se bodo dobički podjetja prek transfernih cen prelivali k lastnikom v Španijo.