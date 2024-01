Pljunil policista in mu siknil: »Upam, da boš dobil hepatitis!«

Zakonodaja dopušča, da za zapahi pristanejo tudi kurji tatiči, in gotovo jih je v slovenskih ječah precej več kot velikih kriminalnih rib, ki jim pristojni ne znajo stopiti na prste. Če je vrednost ukradene stvari majhna in si je storilec hotel prilastiti stvar take vrednosti, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta, je zapisano v kazenskem zakoniku. Matej Jager je bil zaradi minorne tatvine v Hoferju na ljubljanski Njegoševi cesti obsojen na pet mesecev zapora. Tudi zato, ker je stari znanec sodišč, si milosti v obliki pogojne kazni pač ne zasluži več. Pa še nekaj minut po zag...