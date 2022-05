Plešejo z mislijo na varuha narcis (FOTO)

V kulturni dvorani v Bogojini je potekalo območno srečanje odraslih folklornih skupin. Zaradi malo prijav so se tri pomurske območne izpostave javnega sklada za kulturne dejavnosti od štirih, Lendava, Murska Sobota in Ljutomer, odločile, da prireditev organizirajo skupaj.

Članska FS KUD Beltinci je tokrat predstavila Mlinarja.

Prisotne in nastopajoče je pozdravil župan občine Moravske Toplice Alojz Glavač, program pa je povezovala vodja OI Ljutomer Mira Rebernik Žižek. Vodji OI Murska Sobota Nataša Brulc Šiftar in OI Lendava Rozina Nemec ter predsednica sveta OI Murska Sobota Marta Horvat so po končanem programu vodjem skupin podelile priznanja.

S časom naprej

Sodelovala je tudi Folklorna skupina Kulturno-turističnega društva Moščanci, ki deluje že 24 let. Plešejo pretežno goričke plese, saj želijo z različnimi projekti aktivno sodelovati na področju kulture s poudarkom na ohranjanju plesne kulturne dediščine. Kot pravijo, gredo s časom naprej, se izobražujejo in izvajajo tudi sodobne plese.

Umetniška vodja je Dragica Kolarič, ki je tudi avtorica koreografije z naslovom Sodobni plesi. Avtor glasbene priredbe je Niko Pelc. Folklorno skupino TKD Babinci zadnje čase zaznamuje predvsem menjava generacij, česar so še posebno veseli. Umetniški vodja Blaž Djačkaj svoje znanje prenaša na mlajše rodove, ki pa se vse manj zanimajo za folkloro. Skupina se udeležuje različnih festivalov tako doma kot po Evropi. Djačkaj je bil tudi avtor glasbene priredbe tokratnega nastopa z naslovom Kosci in grabljice.

Folklorna skupina TKD Babinci je svojo koreografijo naslovila Kosci in grabljice.

Članska folklorna skupina Kulturno-umetniškega društva Beltinci je bila ustanovljena davnega leta 1938 na pobudo Franceta Marolta, ki ga je pot tiste čase zanesla v Prekmurje. Nastopala je doma in v tujini, sodelovala je pri snemanjih igranih in dokumentarnih filmov. V oblikovanju svojih spletov se še naprej trudijo ohraniti prekmurske plese takšne, kot so bili nekoč. Z njimi še vedno nastopa tudi pozvačin.

1938. je bila na pobudo Franceta Marolta ustanovljena folklorna skupina v Beltincih.

Zvesti so svatovskim in žetvenim običajem. Imajo dve umetniški vodji, Martino Tratnjek in Edvarda Črniča. Naslov tokratne koreografije avtorice Nežke Lubej je bil Mlinar, avtor glasbene priredbe je bil Alen Lebar. Folklorno skupino Društva upokojencev Črenšovci sestavljajo starejši plesalci, ki se radi družijo. Kot pravijo, si s plesom utrjujejo zdravje in krajšajo čas, hkrati pa ohranjajo ljudsko izročilo. Radi sodelujejo na revijah, različnih prireditvah, pokažejo se v vrtcu ali šoli. Na ljudsko glasbo so pripravili koreografijo z naslovom Splet prekmurskih plesov. Avtorica koreografije je umetniška vodja Vera Zver. Folklorna skupina Leščeček deluje 16 let pod okriljem Kulturnega društva Slavka Osterca Veržej. Ime je povezano z njihovim krajem, Leščeček je namreč varuh narcis, ki maja pobelijo veržejske travnike. Skupina pod umetniškim vodjem Markom Rusom ima več kot 35 plesalcev in pevcev z obeh bregov Mure.

Leščeček je varuh narcis, ki maja pobelijo veržejske travnike.

S plesom in petjem ohranjajo slovensko ljudsko izročilo in tudi tako krepijo prijateljske vezi. Predstavljajo se na domačih in tujih odrih. Avtor koreografije Rus je tokratni nastop naslovil Razkriški plesi. Avtor glasbene priredbe je David Lukner.

Veteranska folklorna skupina KUD Beltinci je bila ustanovljena leta 2006, in sicer na pobudo nekaterih nekdanjih folkloristov, ki so ljubezen do plesa nosili v duši. Plešejo samo izvirne plese in tako skrbijo, da ostanejo takšni, kakršne so prejeli od prednikov. Umetniška vodja je Valerija Žalig, ki je tudi avtorica koreografije z naslovom Pozvačin. Avtor glasbene priredbe je Danilo Lebar.

V DU Črenšovci so nastopili s spletom prekmurskih plesov.

Folklorna skupina Leščeček je nastop naslovila Razkriški plesi.

Veteranska FS KUD Beltinci je uprizorila Pozvačina.