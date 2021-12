Pfizerjevo cepivo: pri majhnih otrocih dodajte poživitveni odmerek

Proizvajalec cepiva proti covidu 19 Pfizer je sporočil, da so testi cepiva pri otrocih v starosti od dveh do pet let, pokazali, da ne zagotavlja pričakovane imunosti in da zato dodajajo še tretji, poživitveni odmerek.

Tako bodo dodali tretji odmerek za vse otroke in dojenčke, stare od šest mesecev do pet let, potem ko so neodvisni zunanji strokovnjaki pregledali dosedanje podatke.

Od zdaj naprej bodo klinični preizkusi vključevali oceno učinkovitosti tretjega odmerka treh mikrogramov, ki ga bodo dali vsaj dva meseca po prejemu drugega odmerka, zato da bodo v tej starostni skupini zagotovili visoko raven zaščite, je poročal CNN.

Pfizer je zmanjšal odmerek za mlajše otroke v primerjavi z odraslim. Za starostno skupino 12 in več je namreč odmerek 30 mikrogramov, za otroke od pet do 11 let 10, za najmlajše pa tri mikrograme. Preliminarne študije pa so pokazale, da bi moral zmanjšani odmerek pri otrocih izzvati močan imunski odziv in zmanjšati tveganje za neželene učinke.