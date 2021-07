Pet dni uživanja med zvermi

Opazovali bodo hranjenje.

Irena Furlan FOTO: Jaroslav Jankovič

Pester teden

Trije živalski kvizi

V živalskem vrtu so se povezali s podjetjem Value Add Games, ki so strokovnjaki s področja izobraževalnih družabnih iger, in pripravili živalski kviz, ki je zabavna prostočasna dejavnost med počitnicami za vso družino. Gre za izvirno in hitro igro za dva igralca, združuje pa znanje, sklepanje, taktiko in nekaj sreče. Obstajajo tri različice: živalski vrt ter kužki in mucki. »To igro imamo pri nas povečano in se jo igramo tudi na počitnicah. Seveda je zelo primerna za vso družino, tudi za otroke, ki še ne berejo, saj jim berejo starši in se tako skupaj igrajo,« še predstavi Irena Furlan.

Čaka jih tudi dogodovščina: dišeča škatla presenečanja za velike mačke.

Meta, Neža, Boris, Mojca, mali Taj, Maksi in Vita. Prijetna druščina, glasna in družabna. Pa ne pišemo o šolarjih ali vrtčevskih otrocih, ne, prijateljčki so malce bolj kosmati in čisto majčkeno bolj strašni. Gre za pisano druščino živali izpod ljubljanskega Rožnika, ki se bodo v prihodnjih dneh družile z otroki. Poletne počitnice, ki jih pripravljajo v ZOO-ju v juliju in avgustu, namenjene pa so otrokom, rojenim med letoma 2010–2015, so vsakokrat dobro obiskane.Marsikateri se tudi vrne, čeprav dejavnosti potekajo popolnoma brez tablic in pametnih telefonov. Teh niti ne pogrešajo, saj jih čaka pet dni zabave in igrivega spoznavanja živali. Obenem je program izobraževalno naravnan, saj se, kot pove biologinja in pedagoška vodja, igrivo in zabavno naučijo veliko biologije. »Ugotavljajo, zakaj so živali take, kot so, kako so prilagojene na naravno okolje in kako jim to pomaga pri preživetju v divjini.«Odgovornost, ki jo prinašajo živali, je še kako pomembna vrlina v življenju posameznika. »Cilj je, da otroci v ZOO Ljubljana živali spoznavajo in jih vzljubijo, še posebno v luči ogroženega okolja in živih bitij zaradi delovanja človeka. To ljubezen potem prenesejo na vsa živa bitja in vso naravo. Le tako jo lahko dolgoročno varujejo.« Otroci najraje doživijo oseben stik z živalmi, da jih pobožajo, se jih dotaknejo. Le bolj nepredvidljive zveri opazujejo od daleč, si ogledajo hranjenje, njihovo dejavnost. »Starši nam poročajo, kako jim otroci že v avtu pripovedujejo, kaj vse so videli in spoznali. Ko se znova srečamo pri katerem drugem programu, pa tudi sami opazimo, koliko znanja so pridobili na naših počitnicah. Otroci so tudi telesno dejavni in starši nam potem povedo, da so popoldne doma zelo umirjeni,« je pomenljiva Furlanova.Mlade počitnikarje čaka kar pet tematskih sklopov: dan medvedov, šimpanzov, velikih mačk, morskih levov in kengurujev. Najprej bodo zvezda dneva rjavi medvedi, pokukali bodo tudi k tropu volkov, ki je družino razširil s kar 11 mladiči. Tudi čutilo tipa bodo preizkusili, saj bodo pobožali dlako medveda, volka in risa ter primerjali različna rogovja. Naslednji dan se bodo družili s šimpanzi, spoznali, kako skrbijo za mladičke, izvedeli, zakaj so žirafe tako visoke in zebre črtaste, katera je najhitrejša žival na svetu, ter potežkali nojevo jajce.Na vrsto bodo prišli tudi azijski levi in sibirski tigri pa perzijski leopard in dvogrbe kamele. Dognali bodo, zakaj ima kamela tako čudno izboklino na hrbtu. Četrti dan bo prinesel ogled morskih vragolij, za katere bosta poskrbela glavni zvezdi bazena Kalle in Jip, ki se bosta tudi pomerila v izzivu, kdo bo pojedel več rib. Zadnji dan bodo sklenili z rdečevratimi kenguruji. Spoznali bodo vrečarje ter najboljšega očka na svetu.Ogledali si bodo emujevo jajce. Izvedeli, kakšno je življenje v mlaki, ter obiskali hotel za živali. Vse dni bo kakšna urica namenjena tudi ustvarjanju. Posadili bodo medonosne rastline za samotarske čebele ter se posvetili izdelavi leva na lončku, zapestnice s tigrom, šimpanza na palčki in verižice.