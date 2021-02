Par Slovenskih novic kmalu v novi hiši

Punčki v vrtec, Lucija pa na smuči

Njuna ljubezen je vzcvetela pred sedmimi leti, na čolnu, s katerim sta se kot študenta fakultete za šport peljala proti otoku Frater blizu Pulja.

Bralke in bralci Slovenskih novic se gotovo spomnite našega zaljubljenega para, ki sta si v akciji Poroka Slovenskih novic s pomočjo vaših glasov – kar 24.478 vas je glasovalo zainz Ljubnega ob Savinji – usodni da dahnila pred štiritisočglavo množico. Poročila sta se namreč na Valentinovem koncertuv dvorani Tabor v Mariboru pred dvema letoma.»Ravno sem odpravila tri leta in osem mesecev staroin dve leti in tri mesece starov vrtec. Ker sem v tem letu ostala brez službe, nam tudi ta korona ne more preveč do živega. Na srečo nihče v družini do zdaj ni zbolel. Ker smo v čudovitem okolju, se skoraj vsak dopoldan podam na tek na smučeh po naši čudoviti Logarski dolini,« nam zaupa zdaj 32-letna Lucija.Kot smo že poročali, sta tako Lucija kot Rok zavezana športu. Rok je zaposlen na smučarski zvezi, medtem ko se Lucija veseli, »da grem marca spet delat na srednjo šolo v Celje, kjer bom nadomeščala učiteljico na porodniškem dopustu«. Kot nam še zaupa Lucija, »sem tip človeka, ki mora imeti zadovoljena tri področja življenja, službo, družino in družbo. Kot lahko vidite, imam trenutno samo družino, glede na to, da se tudi družiti na polno ne smemo,« nagajivo pripomni Lucija, a kljub temu optimistično zre v prihodnost.»To troje mora biti izpolnjeno, in upam, da bo to kmalu.« No, tolaži se vsaj, da smo v oranžni fazi in so se nekateri ukrepi malce sprostili – druži se lahko do deset ljudi.Dvaintridesetletnika si pravljični dom ustvarjata pri Luciji na Ljubnem ob Savinji. V tem času sta si zgradila hiško, »zdaj pa smo nekje na polovici, manjka še notranja oprema, tako da se nameravamo preseliti še v tem letu«. Njuna ljubezen je vzcvetela že pred sedmimi leti, na čolnu, s katerim sta se kot študenta fakultete za šport peljala proti otoku Frater blizu Pulja. Čeprav sta bila na isti fakulteti, sta se prvikrat videla prav na tistem čolnu:»Rok je bil kot vrhunski športnik velikokrat odsoten in je takrat nadomeščal tabor potapljanja z leto mlajšimi,« je povedala visokorasla Lucija. Usoda je hotela, da so ju določili za potapljaški par. Pazila sta drug na drugega, ko sta opravljala potope. »Zvečer sva posedala na skali ob obali, gledala sončni zahod, spala na blazini pod zvezdnatim nebom in doživljala svojo pravljico.«Pa se še kdaj spomni na tisti pravljični trenutek? »Seveda, tudi prijatelji se še vedno spominjajo najine pravljice. Najboljša stran tega dogodka je bila, da je bilo vse super organizirano in da mi ni bilo treba skrbeti prav za nobeno stvar,« zadovoljno pripomni Lucija.»Ker sta bili punčki še čisto majhni, se verjetno takrat sama ne bi poročila,« dodaja sogovornica. Slovenske novice so namreč poskrbele, da jima ni bilo treba skrbeti ne za prstane ne za obleko, celo na zabavo za 100 svatov, ki je na Rogli potekala dan po koncertu, jima ni bilo treba misliti. Še vedno tudi ni obupala nad medenim tednom, česar v tem času še nista uresničila.»V načrtu je teden odklopa nekje v toplih krajih, ko bo seveda čas primeren za potovanja,« je optimistična Lucija, katere življenjski moto je, da se vse da, če se mora.