Pa jih imamo! V šolah namestili prve podajalnike z menstrualnimi pripomočki (FOTO)

Na fakulteti za gradbeništvo in geodezijo je dekanja prof. dr. Violeta Bokan Bosiljkov izpeljala vzpostavitev podajalnikov z menstrualnimi pripomočki. Novico je objavila poslanka Svobode Lucija Tacer in ob tem zapisala: »Dobre prakse nam dajejo zgled. Situacijo je treba urediti predvsem v osnovnih šolah,« je zapisala in se zahvalila vodstvom v izobraževalnih ustanovah, »ki vzpostavljajo vključujoče okolje za svoje učenke, dijakinje in študentke«.

Dekanja Bokan Bosiljkova je za Slovenske novice pojasnila, da so na fakulteti za gradbeništvo in geodezijo julija letos namestili pet t. i. podajalnikov z menstrualnimi pripomočki. Fakulteto obiskuje okoli 250 študentk, po besedah dekanje pa so podajalniki v redni uporabi in so v skladu s pričakovanji.

Ali gre za prvo fakulteto, ki je v svojih prostorih uvedla brezplačne menstrualne pripomočke, Bokan Bosiljkova ne ve, je pa seznanjena, da so bili podajalniki nameščeni tudi na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani kak mesec pozneje kot pri njih.

Naročili so jih iz Škotske

Postopno uvajanje brezplačnih higienskih pripomočkov v javnih ustanovah na vladi podpirajo in menijo, »da bi s tem znatno pripomogli tudi k razbijanju tabujev in stigmatizacije na področju reproduktivnega zdravja žensk«, a kot opaža dekanja, se je zapletlo že pri nakupu podajalnikov.

Sredstva za podajalnike, ki so nameščeni v študentskih ženskih straniščih, so zagotovili iz osnovne dejavnosti sredstev ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije. »Ministrstvo nam je posredovalo pobudo, da se lotimo menstrualne revščine na fakultetah, in kot dekanji fakultete, kjer imamo več kot eno tretjino študentk, se mi je zdelo prav, da najdemo ustrezno rešitev,« pravi dekanja, ki je pobudo ministrstva prejela 8. maja letos.

Dva meseca pozneje so prve podajalnike že namestili, čeprav so pri iskanju primerne rešitve naleteli na težave. Ker jim v Sloveniji ni uspelo najti ponudnika podajalnikov, so jih naročili iz Škotske, in sicer takšne, ki jih je odobrila angleška državna zdravstvena služba (NHS).

Podajalnik je bilo treba le še napolniti z vsebino, a je bilo s ponudbo manj težav kot s podajalnikom. Za nakup menstrualnih pripomočkov so prejeli več ponudb, med katerimi je bila »daleč najugodnejša ponudba slovenskega podjetja Tosama iz Domžal«.

Poslanka Lucija Tacer in dekanja Violeta Bokan Bosiljkov. FOTO: Nina Čakarić

Nakup izpeljali z obstoječimi finančnimi sredstvi

Čeprav je vlada v pobudi navedla, da bodo proučili možnost financiranja nakupa higienskih pripomočkov za ženske, pa je fakulteta nakup izpeljala v okviru obstoječih finančnih sredstev. »Fakulteta stroške obratovanja pokriva po ključu iz osnovne, raziskovalne in tržne dejavnosti. Na ta način bistveno razbremenimo osnovno dejavnost in s tem omogočimo tudi izvedbo projektov, kot je odprava menstrualne revščine,« pojasnjuje Bokan Bosiljkova.

Želi si, da bi bilo takšnih podajalnikov v slovenskih šolah še več. »Veseli bomo, če bo naš primer pripeljal do proizvodnje podajalnikov v Sloveniji in če bodo našemu primeru sledile tudi druge izobraževalne ustanove, ko bodo rešitve na voljo v Sloveniji,« pravi dekanja, ki ima tudi informacijo, da se rešitev išče tudi v Sloveniji in naj bi jo ponudila Tosama.