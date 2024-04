Ovrgli obtožbe, Lindav: »Gre za še en poskus osebne diskreditacije«

Posebni oddelek Specializiranega državnega tožilstva je v sredo zavrgel naznanilo suma kaznivega dejanja krive izpovedbe, ki ga je zoper nekdanjega v. d. generalnega direktorja policije Boštjana Lindava podala služba generalnega direktorja policije. Kot je sporočil Lindav, gre za še en dokaz, da je šlo za poskus njegove osebne diskreditacije.

V zadnjem času je bil s strani posameznih predstavnikov vladajoče politike in vladi naklonjenih medijev večkrat javno diskreditiran in označen za neverodostojno pričo v procesu pričanja pred parlamentarno preiskovalno komisijo, ki preiskuje sume vpletanja politike v policijo, je Lindav sporočil prek svojega odvetnika. Vodstvo policije je januarja letos po njegovih navedbah v tej luči zoper njega podalo tudi obvestilo na posebni oddelek Specializiranega državnega tožilstva, v katerem mu je očitalo storitev kaznivega dejanja krive izpovedbe.

Lindav: Metode vladajoče politike so nestrokovne. FOTO: Šipić Roman

»Zaradi objektivne obveščenosti javnosti, predvsem pa s ciljem preprečevanja takšnih vzorcev obračunavanja z ljudmi, ki javno govorijo o zlorabah oblasti, vas obveščam, da je okrožni državni tožilec posebnega oddelka Specializiranega državnega tožilstva 10. aprila 2024 sprejel odločitev in naznanilo Generalne policijske uprave – službe generalnega direktorja policije zavrgel,« je zdaj sporočil Lindav.

»Metode politike so nesprejemljive«

Navedena odločitev po njegovih navedbah še enkrat dokazuje, »da so takšne metode postopanja poslušnih uradnikov in vladajoče politike nestrokovne, nesprejemljive in namenjene zgolj osebni diskreditaciji posameznikov, ki jih je po mnenju vladajoče politike treba uničiti, na drugi strani pa ne glede na vse posledice zaščiti tiste, ki so te uradnike imenovali«.

Lindav je bil pred omenjeno komisijo zaslišan oktobra, ko je bila zaslišana tudi nekdanja ministrica za notranje zadeve Tatjana Bobnar. Slednja je na zaslišanju izpostavila, da je bila deležna političnih pritiskov s strani predsednika vlade Roberta Goloba, ki so pozneje vodili do njenega odstopa. Lindav pa je izrazil pričakovanje, da bo komisija zaslišala več prič, tudi Miloša Milovića, ki naj bi svetoval premierju glede varovanja. Na zaslišanju naj bi se odprlo tudi vprašanje, kdo je zahteval zamik aretacije ruskih vohunov v Sloveniji novembra 2022.