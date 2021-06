Otroci so risali svoje mesto (FOTO)

Kmalu razstava

V vročem dnevu so mali umetniki poleg lepih motivov Kranja iskali tudi senco. V naročjih so imeli podlage, na njih risalne liste, nekje v bližini pa pisano paleto svinčnikov, flomastrov, vodenih barvic, le tu in tam je kdo izbral črno-belo različico v obliki oglja ali navadnega svinčnika. Ustvarjalnost ni poznala meja, osnovnošolci iz Kranja in okolice, ki radi rišejo, pa so osredotočeni na stare stavbe Kranja v mestnem jedru vztrajali vse dopoldne.»Letos na enodnevni likovni koloniji sodeluje 28 otrok. Večinoma so iz kranjskih osnovnih šol, poleg njih pa so tu tudi iz okoliških občin, denimo iz Medvod, Škofje Loke, Tržiča in še od kod,« je, medtem ko je hodil po starem mestnem jedru in delil napotke, kako še lahko zapeljejo svojo sliko, dejal akademski slikarVodja kolonije, ki je že peto leto potekala pod okriljem Makedonskega kulturnega društva sv. Ciril in Metod iz Kranja, je še dodal, da tisti, ki letos sodelujejo na koloniji, prihajajo iz osmih osnovnih šol. Tako je peta kolonija, na kateri so risarske pripomočke v roke vzeli osnovnošolci, krepko presegla lanske številke, ko jih je v središču največjega gorenjskega mesta ustvarjalo sedem iz treh osnovnih šol.In kakšni so bili prvi vtisi vodje kolonije, ki je letos prejel Ažbetovo plaketo, ta pa je namenjena umetnikom, ki ne samo ustvarjajo, temveč svoje široko znanje prenašajo na druge? »Razlike med učenci petih in devetih razredov so velike in to je vidno že v njihovi miselnosti. Medtem ko mlajši bolj upoštevajo navodila, starejši že delajo bolj po svoje,« je orisal Boge Dimovski.Naš sogovornik, letnik 1952, se je rodil v današnji Severni Makedoniji. Iz slikarstva je diplomiral leta 1978 v Ljubljani, na akademiji za likovno umetnost pa je končal podiplomski specialistični študij restavratorstva in konservatorstva ter podiplomski specialistični študij grafike. Bil je docent na ljubljanski in tudi na Univerzi v Skopju. Številne samostojne in skupinske razstave je nanizal v desetletjih in je po podatkih, ki so bili omenjeni ob podelitvi letošnje Ažbetove nagrade, Slovenijo s svojimi deli zastopal na štirih celinah in zanje prejel sedem nacionalnih in trinajst vidnih mednarodnih nagrad.Kot je med kratkim pogovorom opisal Boge Dimovski, so letos otroci izbrali več različnih tehnik ustvarjanja, saj so risalni list zapolnili tako z voščenkami kot s svinčniki, akvareli in celo flomastri. Z zadnjimi so ustvarjala dekleta Osnovne šole Stražišče, ki jih je pri Plečnikovih arkadah na koncu starega dela mesta spremljala, učiteljica likovnega pouka. Kaj so s flomastri ustvarile sedmošolke iz Stražišča in kaj so narisali preostali otroci, ki so več ur opazovali pročelja mestnih hiš v Kranju, si bomo lahko ogledali kmalu, kajti v prostorih Območnega stičišča kulturnih društev – Zveze kulturnih društev Kranj na Glavnem trgu sredi mesta bodo kmalu odprli razstavo skorajda treh desetin risb.