Otroci bodo vendarle lahko šli organizirano na letovanje

DPM Murska Sobota razpisal termine

Tudi ljubljanski, domžalski, škofjeloški otroci na morje

Idrija in Maribor sta se odločila drugače

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), ki se zaveda, kaj za otroke pomenijo lepe počitnice, se ne bo izneveril tradiciji niti v letu 2020 in bo že tradicionalno sofinanciral zdravstveno letovanje otrok iz vse države, ki so po strokovnem mnenju zdravnikov šibkejšega zdravja.Organizatorji letovanj, predvsem gre za društva prijateljev mladine, bodo pri izbiri otrok za letovanje poleg mnenj zdravnikov upoštevali tudi socialni položaj njihovih družin. Skoraj desetina omenjenih otrok izvira iz pomurske regije, kjer je socialna stiska še bolj opazna kot po nekaterih drugih območjih po državi, zato se zanimanje za zdravstveno letovanje otrok iz leta v leto povečuje, nič manj ga ne bo niti letos.DPM Murska Sobota je že razpisal termine, ko se bo zdravstvenega letovanja iz pomurske regije lahko udeležilo 581 (UE Gornja Radgona – 100, UE Lendava – 112, UE Ljutomer – 92 in UE Murska Sobota - 277) otrok. ZZZS bo za enajstdnevno (deset nočitev) letovanje pomurskih otrok v mladinskem počitniškem domu v Baški na otoku Krku prispeval 277,70 evra na otroka.V DPM Murska Sobota, ki je bilo tudi letos izbrano za organizatorja letovanja, so veseli, da zavod spet pomaga pri organizaciji letovanja za otroke. Polna cena letovanja, vključno s prevozom, kompletno prehrano, z zavarovanjem in organizirano zdravniško službo je sicer 375 evrov, kar pomeni, da bodo morali starši ali sponzorji primakniti po 97,30 evra.Seveda bodo za nekaj otrok potrebna sredstva primaknile tudi lokalne skupnosti in tudi nekatere gospodarske družbe, ki običajno prav tako v mladinskem domu v Baški poskrbijo za celotno plačalo nekaj otrokom svojih delavcev. Za nekaj otrok naj bi celotne počitnice pokrilo tudi lokalno društvo prijateljev mladine, kar pomeni, da bo v Baški tudi letos počitnikovalo vsaj 600 mladih Prekmurcev in Prlekov. Kot so sporočili iz DPM Murska Sobota, bodo letošnje počitnice potekale pod posebnimi pogoji in navodili nacionalnih inštitutov za javno zdravje Slovenije in Hrvaške. Sicer pa zdravstvenega letovanja »Baška 2020« za otroke iz pomurske regije se lahko udeležijo le tisti otroci in šolarji, stari med 5 in 19 let, ki imajo v medicinski dokumentaciji zapise o večkratni hospitalizaciji (najmanj dvakrat v času od 1. 3. 2019 do 7. 2. 2020) ali so bili pogosteje bolni (zapis v medicinski dokumentaciji več kot dvakrat v času od preteklega razpisa). Letošnje zdravstveno letovanje v Baški traja 11 dni bo za pomurske otroke potekalo v petih izmenah, in sicer: Upravna enota Murska Sobota I (od 1. 7. 2020 do 11. 7. 2020), Upravna enota Gornja Radgona (od 11. 7. do 21. 7.), UE Ljutomer (od 21. 7. do 31. 7.), UE Lendava (od 31. 7. do 10. 8. 2019), UE M. Sobota II (od 10. 8. do 20. 8.).Letovanje bo izvedel tudi Rdeči križ v Žalcu.Zavod za letovanje in rekreacijo otrok Ljubljana (ZLRO) je prav tako razpisal letovanje in vabi otroke, a pod posebnimi pogoji. Takole pišejo na svoji spletni strani: »Poleg zdravstvenega vprašalnika, ki govori o počutju otroka in ga boste izpolnili na dan odhoda, boste starši podpisali tudi IZJAVO, da da otrok v zadnjih 14 dneh NI BIL v državah, ki so na rdečem seznamu (BiH, Kosovo, Srbija, Severna Makedonija, Katar, Bahrajn, Čile, Kuvajt, Peru, Armenija, Džibuti, Oman, Brazilija, Panama, Belorusija, Andora, Singapur, Švedska, Maldivi, Sao Tome in Principe, Združeni arabski emirati, ZDA, Savdska Arabija, Rusija, Moldavija, Gibraltar, Bolivija, Portoriko, Gabon, Kajmanski otoki, Dominikanska republika, Južna Afrika, Iran, Velika Britanija) in ni bil v stiku z nikomer, ki so bili v zadnjih 14 dneh v zgoraj omenjenih državah. S podpisom izjave izjavljate, da so podatki RESNIČNI in sprejemate moralno in kazensko odgovornost. Če je otrok predhodno bil v kateri od zgoraj naštetih držav, se ne more udeležiti letovanja.«Kot smo poročali, sta se dve organizaciji odločili, da ne bosta izpeljali letovanj otrok. To sta Rdeči križ Maribor in Zveza prijateljev mladine (ZPM) Idrija