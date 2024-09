Osma menjava v Golobovi ekipi

Poslanci so se včeraj na redni seji državnega zbora (DZ) seznanili z odstopom ministra za vzgojo in izobraževanje Darja Felde, ki mu je s tem prenehala ministrska funkcija, tekoče posle bo opravljal do imenovanja novega ministra. Predvidoma ga bo nasledil direktor zavoda za šolstvo Vinko Logaj, predlog za njegovo imenovanje mora premier Robert Golob še poslati v DZ. Minister Felda je odstopno izjavo podal minulo sredo, prej pa je premierju Golobu svoj odstop sporočil ustno.

Felda je na ministrsko mesto januarja 2023 prišel iz akademskih krogov, in sicer Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem, kamor se zdaj tudi vrača. V času svojega ministrovanja se je soočal s kritikami nekaterih stanovskih organizacij zaradi po njihovi oceni medlega dela in neupoštevanja stroke, z njegovim delom naj ne bi bili zadovoljni niti nekateri v koaliciji. Zato se je v zadnjem času vse pogosteje ugibalo o njegovi ministrski usodi.

Govorice o razlogih za odstop je Darjo Felda zavrnil kot neresnične. Foto: Črt Piksi

Po podanem odstopu je zatrdil, da pri slednjem ni nobenega skritega ozadja, govorice o razlogih zanj pa zavrnil kot neresnične. Željo po vrnitvi v akademske vode je predsedniku vlade sporočil na začetku septembra, je dejal.

Premier Golob je za naslednika Felde izbral Logaja, ki od leta 2014 vodi Zavod RS za šolstvo. Aktualni mandat je že njegov tretji, iztekel bi se mu poleti 2026, a je Logaj poleti letos napovedal predčasen umik s te funkcije. Na čelu zavoda ima polna pooblastila še do 30. septembra, medtem pa so že stekli postopki za razpis za novega direktorja.

Z menjavo na čelu

Predloga za imenovanje novega ministra sicer predsednik vlade še ni poslal v DZ. Skladno s poslovnikom DZ ima zdaj deset dni časa, da predlaga novega ministra oz. da DZ obvesti, da bo funkcijo tega ministra začasno opravljal sam ali jo poveri drugemu ministru. V naslednjih dneh je torej v DZ pričakovati predlog za imenovanje ministrskega kandidata na čelo šolskega resorja.

Za tem bo predvidoma prihodnji teden sledila predstavitev kandidata pred pristojnim odborom DZ. Po poslovniku DZ se mora kandidat za ministra najprej tri dni in najpozneje sedem dni po vložitvi predloga kandidature predstaviti pristojnemu delovnemu telesu DZ, nato pa ga morajo na seji potrditi še poslanci.

Odhajajoči minister si želi nazaj v akademske vode. Namero je predsedniku vlade napovedal že pred časom. V prihodnjih dneh bo tudi uradno znan nov kandidat.

Z menjavo na čelu ministrstva za vzgojo in izobraževanje bo to že osma menjava v Golobovi vladni ekipi. Z ministrske funkcije so doslej odstopili notranja ministrica Tatjana Bobnar, minister za zdravje Danijel Bešič Loredan, minister za naravne vire in prostor Uroš Brežan, ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik in ministrica za pravosodje Dominika Švarc Pipan. DZ je na Golobov predlog razrešil kmetijsko ministrico Ireno Šinko, obrambni minister Marjan Šarec pa se je s funkcije poslovil po izvolitvi za evropskega poslanca na junijskih evropskih volitvah. Za njegovega naslednika premier predlaga vodjo poslanske skupine Gibanja Svobode Boruta Sajovica, tudi ta predlog mora še posredovati v državni zbor.

Poslanci so sicer septembrsko sejo začeli z vprašanji ministrom. Ker je predsednik vlade Golob v New Yorku na vrhu za prihodnost, jim bo na vprašanja odgovarjal šele prihodnji teden.