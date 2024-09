Ormoški maharadža prinesel 4500 evrov!

Na pomlad smo opisovali zbirateljske dogodivščine lovca na zaklade Aleša Fidlerja. Ta je opozoril, kako dragocene so nekatere figurice pez, ki so jih v rajnki SFR Jugoslaviji proizvajali v (prav tako rajnki) Tovarni plastičnih in kovinskih izdelkov Jože Kerenčič v Ormožu. Pred dnevi so figurico zelo redkega maharadže brez nog na največji spletni prodajalni rabljenih reči Ebay prodali za 4570 evrov.

Aleš Fidler nas je opozoril, da je bila tudi ta figurica narejena v Sloveniji. »Lahko da ima kateri vaš bralec takšno figurico kje doma na podstrešju, pa se niti ne zaveda njene vrednosti,« meni zbiratelj. »Na neki drugi dražbi so prodali dve zlati medalji s smučarskega svetovnega prvenstva za (komaj) 450 evrov,« je za primerjavo navedel izplen z dunajske dražbene hiše. »Se pravi, par gramov plastike, izdelane v Sloveniji, je za nekajkrat premagalo ceno dveh zlatih medalj vrhunske športnice!«

Dragoceni maharadža, ki je dosegel izjemno ceno. FOTO: Ebay

Lahko da kakšen vaš bralec še ima takšno figurico, pa se niti ne zaveda njene vrednosti.

Lovec na zaklade Aleš Fidler pozorno spremlja dražbe po svetu. FOTO: Osebni Arhiv

Vesoljček in Vučko

Svet zbirateljstva ceni redkosti. »Našel sem še eno zanimivo figurico, izdelano v Sloveniji. Na embalaži ima listek, da je pez omenjen v filmu E. T. – Vesoljček. Na tako zvit način so se promovirali,« komentira Fidler. Film E. T. – Vesoljček je v kinematografe prišel leta 1982, v njem pa je prizor, v katerem Elliot poučuje vesoljčka, kaj je pez in kako se z bomboni napolni figurica. Za svojo novo, v resnici pa 42 let staro figurico v originalni embalaži Fidler pravi: »Je v vrhunskem stanju: bomboni se v vsem tem času niso stopili, kar priča o kakovostni izdelavi.«

Posebna zgodba so dispenzerji – tako figuricam z bomboni rečejo v tujini – s podobo Vučka, maskote sarajevskih zimskih olimpijskih iger. »Tega so pri Pezu izdelali za zimske olimpijske igre (ZOI) v Sarajevu leta 1984 in prav je, da smo ponosni nanj, saj je maskoto narisal akademski slikar in ilustrator Jože Trobec iz Kranja.« Fidler poudarja, da so figurice pez z Vučkom ne le simpatične, ampak še vedno zelo iskane po vsem svetu.

V tujini jim rečejo dispenzerji. FOTO: Černivec Aleš

Vučka, maskoto ZOI, je ustvaril Slovenec. FOTO: Aleš Fidler

450 evrov so iztržili za dve zlati kolajni smučarske šampionke.

Poglejte na podstrešje

»Obstaja kar precej različic te figurice, osnovni set so tri; Vučko, Vučko s smučarsko kapo in Vučko s čelado za bob,« navaja Fidler in nadaljuje, da se razlikujejo v številnih podrobnostih. »Podrobnosti so zelo pomembne in tudi vplivajo na vrednost posamezne figurice: ali ima nogice ali je brez njih, ali ima rdečo, rumeno, modro ali belo kapo ali čelado, katere barve je ...«

Figurica pez nastopa tudi v filmu E.T. – Vesoljček.

Ker je letos minilo 40 let od ZOI Sarajevo '84, le pobrskajte doma, če se še kje skriva kakšna Vučkova figurica pez, lahko bi vam navrgla lep kupček evrov, namigne naš lovec na zaklade. »Žal pa v Sloveniji ne izdelujemo več niti bombonov niti figuric pez, kar se mi zdi velika škoda, ker je Pez svetovno prepoznaven produkt, močnejši kot kdaj prej!« je sklenil Aleš Fidler.