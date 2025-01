Oranžni alarm! Veter razkriva strehe in podira drevesa (FOTO, VIDEO)

Močan veter, ki danes povzroča težave po Sloveniji, je najmočnejši na severovzhodu države, kjer sunki v nižinah presegajo 70 km/h, v višjih legah pa tudi 100 km/h. Agencija za okolje (Arso) je za ta del države izdala oranžno vremensko opozorilo, ki opozarja na potencialno nevarne razmere.

Najmočnejši sunki zjutraj so dosegali med 50 in 80 km/h, na Lisci pa so izmerili hitrosti okoli 100 km/h. Najmočnejši sunek na Ptuju je dosegel 88,9 km/h, kar je rekord za vremensko postajo Sovretova pot. Veter bo čez dan oslabel, ponoči pa se bo povsem umiril.

Podrta drevesa so povzročila težave na Trojanah in v Pomurju, kjer je zaprta cesta Kuzma-Martinje. Cesta med Koreno in Vurberkom je zaprta zaradi podrtih dreves.

V logističnem centru Hoče-Maribor je močan veter odtrgal stenske panele, kar je povzročilo začasno premestitev pošiljk v drug center. Na Mariborskem Pohorju zaradi vetra ne obratuje sedežnica Pisker.

Opozorila za prebivalce

Mestna občina Maribor je opozorila na nevarnosti zadrževanja v parkih zaradi morebitnega padanja vej ali podiranja dreves. Obiskovalce pozivajo, da se v času močnega vetra izogibajo krošnjam dreves.

Arso priporoča zaprtje oken in vrat ter previdnost v prometu.

Vremenska napoved

Torek: Oblačno z okrepljenim dežjem, meja sneženja se bo spustila pod 1000 metrov na severu države.

Sreda: Padavine bodo ponehale, a se bodo v zahodnih in osrednjih krajih čez dan znova pojavile.

Četrtek: Oblačno in deževno z močnejšim jugozahodnim vetrom, na severovzhodu bo suho do večera.

Najvišje dnevne temperature danes znašajo od 8 do 14 stopinj Celzija, na severozahodu okoli 6 stopinj. Jutri bo nekoliko hladneje, z najvišjimi temperaturami od 8 do 11 stopinj Celzija, na severu okoli 4 stopinje.