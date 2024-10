Opozorilo pred 1. novembrom: polna parkirišča privabijo vlomilce

Bliža se dan spomina na mrtve, ko se bomo množično odpravili na pokopališča, mnogi že ta konec tedna. Seveda tudi z avtomobili. Polna parkirišča pa vsako leto v tem času privabijo tudi nepridiprave, ki si želijo na lahek in nezakonit način priti do denarja in drugih vrednih reči. Naj vas polno parkirišče pred obljudenimi pokopališči ne zavede, tam vaš jekleni konjiček ne bo nič bolj varen kot nekje na samem. Na samem bo manj možnosti, da vlomilca kdo opazi, a enako velja za gnečo, kjer se lahko zlijejo z množico.

S Policijske uprave Novo mesto so denimo že sporočili, da so v zadnjih dneh obravnavali več vlomov v avtomobile, večinoma na parkirnih prostorih prireditvenih prostorov, v gozdovih in na gozdnih poteh.

Da vozila dosledno zaklepajte in ne puščajte odprtih oken, najbrž ni treba posebej poudarjati, treba pa je poskrbeti tudi, da vrednejših reči ne puščamo na sedežih in drugih vidnih mestih. Ker je pogosto priložnost tista, ki dela tatu, bodo nepridipravi, ki bodo na sedežu ali armaturni plošči opazili denarnico, odprto torbico, prenosni računalnik … tudi ob zaklenjenih vratih in zaprtih oknih našli način, kako si omenjeno prisvojiti. Vam pa bodo dodatno materialno škodo povzročili s tem, ko bodo poškodovali vozilo, da bi prišli do vrednih reči.

Če se na pokopališče odpravljate, ko je zunaj še tema, vedno parkirajte vozilo na dobro osvetljenem mestu; ne le da bi tako morda odvrnili potencialne vlomilce, tudi zaradi osebne varnosti.